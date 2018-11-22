中国改革开放，对世界进步发展至关重要(风从东方来——国际人士亲历中国改革开放)

罗伯特·劳伦斯·库恩

赫奥尔西纳·依盖拉斯

亚历山大·洛马诺夫

旭日夫

发展中国家的光辉榜样

罗伯特·劳伦斯·库恩

大约30年前，我第一次受邀来到中国，为中国发展市场经济提供建议。从抵达的那一刻起，我就被这个国家深深迷住了。中国人充满热情，他们渴望学习，努力改善生活。我当时就认为，中国的政治、经济、文化很快就会对整个世界产生重大影响，但我当时没有想到，中国会对我个人也如此重要。

能成为许多中国人的老朋友，是一件让我非常自豪的事情。我有幸访问过中国60多座城市：杭州、广州、哈尔滨、上海、兰州、青岛、昆明、天津、成都……也对中国的发展有了更深的体会。那些教会我理解中国40年改革开放历程的人来自各行各业，有官员、学者、科学家、企业高管，也有农民、工人、士兵、普通上班族和学生。

2006年，我有幸见到了时任浙江省委书记习近平。他当时引用盲人摸象的典故，告诉我看待中国不能只有单一的视角。他说，分析中国需要用横向视角把握不同地区，也需要用纵向视角把握整个发展历程。今天，当我对人讲述中国改革开放40年的历程时，就尝试将这两种视角相结合。

回顾中国改革开放40年，我一直关注两个问题：第一，为什么40年后中国还需要改革开放；第二，中国将在哪些领域继续深化改革开放。在我看来，过去40年的改革开放使中国经济迅速发展，创造了奇迹，同时也伴随着一些棘手的挑战，这就是为什么当前中国强调“全面深化改革”。未来，中国的改革开放将追求发展质量上的提高。

今天，中国已经成为全球格局中的重要角色。从贸易、金融到外交、国防，从科技、创新到文化、体育，中国的一举一动越来越具有全球影响。近些年来，我一直做客全球各大媒体，就中国时政发表看法。我很荣幸能够为促进中国与世界的沟通作出贡献。这种沟通的需求从未如此强烈。举例来说，自2017年中共十九大至2018年两会之间，仅在美国有线电视新闻网和英国广播公司，我就接受了足足24次有关中国主题的采访。

有人问我，改革开放40年，中国社会发生了翻天覆地的变化，但有没有什么是依旧不变的？我回答，中国人的爱国精神。曾经有人说，中国的发展至少在某种程度上是由爱国主义驱动的。几年前的一个深夜，在北京结束一场会议后，朋友问我什么时候休假，我回答：“这就是我的假期！” 我想说的是，我被中国人的爱国精神所激励，从事同中国相关的工作让我充满激情。

中国经济发展创造了奇迹，但我却想说，这只是第二位的变化。在我看来，中国改革开放40年，第一位的变化是中国人民精神状态的变化、生活水平的提高。100年甚至1000年之后，当未来的史学家回溯过去，中国改革开放40年的惊人成就将被认为是人类历史上最重要的经济转型之一。展望未来，中国的成功转型不仅是发展中国家的光辉榜样，也将对全世界的进步与发展起到至关重要的作用。

（作者为美国库恩基金会主席，本报驻美国记者郑琪采访整理）

对地区和全世界产生积极影响

旭日夫

1980年我考入蒙古国国立大学俄文学院，一年后就赶上中文系教授罗布桑扎布从各专业尖子生中招收汉语生。当他问我是否愿意学汉语时，我还有些犹豫：毕竟多数蒙古国民众当时都在学习俄语，我改学汉语会有前途吗？但在父母的鼓励下，我最终选择转入汉语系。这次重要选择，注定让我此生与中国结缘。

大学毕业后，我进入蒙古国科学院东方研究所从事与中国相关的研究工作。那时的蒙古国与外界交流不多，虽然我学了4年汉语，实际上对当时的中国知之甚少，对1978年以来中国实行改革开放政策的情况更是一无所知。随着蒙中关系实现正常化，留学名额逐年增加，我终于有机会到中国留学。

1991年，我乘坐乌兰巴托至北京的国际列车到达北京站。下火车后，我乘坐地铁2号线到达西直门站，再换乘375路公交车到位于五道口的北京语言学院。当时我觉得学院离市中心很远，交通也十分不便。如今的北京已经有非常完善的公共交通网，一条条主干道如同城市的动脉，通往全国各地的高铁更是为往来北京的人们提供了极大便利。今年5月我参加中国商务部组织的培训班，第一次体验了上海至南京时速最高350公里的高铁。高铁平稳而舒适，让我深深感受到，改革开放40年给中国带来的变化是我们所难以想象的。

中国改革开放的成功也带动了蒙古国经济发展。1990年，蒙古国刚开始引入市场经济，就发生了严重经济危机，食品和日用品极度短缺。来自中国的服装、食品、日用品等商品在乌兰巴托十分畅销，深受当地市民青睐。

作为世界上人口最多的发展中国家，40年来中国坚持改革开放，并取得非凡成绩，殊为不易。在全球贸易保护主义抬头的背景下，中国宣布继续扩大开放，促进经济贸易全球化，更加难能可贵。中国的改革开放不仅对蒙古国，对地区和全世界产生的积极影响有目共睹，也将继续推动世界经济发展和人类社会进步。

（作者为蒙古国科学院国际关系研究所研究员，本报驻蒙古国记者霍文采访整理）

为世界互利合作提供新机遇

赫奥尔西纳·依盖拉斯

我与中国的缘分始于一本书。16岁时，有人送了我一本《易经》，它使我对中国文化深深着迷，开始大量阅读关于中国文化和历史的书籍。1979年，当听说西班牙和中国政府有互换奖学金项目时，我毫不犹豫地报了名，并如愿获得了资助。我第一年在当时的北京语言学院学习汉语，第二年去北大历史系攻读研究生。在我印象中，当时北京的大部分建筑只有四五层高，高楼大厦不多。

1981年我回到西班牙，进入埃菲社工作，1982年4月我又被派到中国工作，成为一名常驻记者。当时正值改革开放初期，我无时无刻不感受到改革开放给中国带来的日新月异的变化。菜市场上的商品丰富起来了，有更多种类的水果和蔬菜供人们选择；人们穿着的服饰种类多了，颜色也更加丰富多彩。各国都想跟中国建立联系，外国代表团络绎不绝地到访北京。那真是一段充满活力的时光，也是我特别忙碌的一段时间。

此后，我每次去中国都能感受到中国发展的步伐在不断加快。让我印象最深刻的是4年前访问青海省省会西宁市的经历。我担任驻华记者时，曾游历了中国许多城市，但一直无缘前往青海。在我的想象中，西宁市可能不太发达。但是当我真正来到那里，看到城市里高楼大厦鳞次栉比，街道宽阔繁华……我深深地感受到中国发展的速度之快、维度之广。

随着中国的发展进步，中国对其他国家人才的吸引力、中国文化在海外的感召力都在不断增强。当年我参加互换奖学金项目时，名额只有5个，在中国学习的西班牙和拉美学生加起来也不过几十人。如今，有2000多名西班牙人在中国学习，超过4万名西班牙人在学习汉语。我认为，这正是改革开放带来的积极影响之一——世界越来越了解中国，中国也越来越融入世界。共享教育资源和扩大文化交流，对加深民间交往、促进国家间关系的发展也起着重要作用。

改革开放让中国成长为世界第二大经济体，让中国成功实现了产业转型升级，并不断向创新型经济体迈进。更重要的是，在这一过程中，中国有数亿人口摆脱了贫困，这种发展经验值得广大发展中国家借鉴。当前，中国政府还在为到2020年全面建成小康社会的奋斗目标不懈努力。我相信中国有能力实现这一目标，为世界发展贡献更多中国经验。

当今世界存在诸多挑战。中国已经清楚地认识到，正是源于开放和合作，中国才取得了当前的发展成就。所以中国也一直秉持开放和合作的理念，提出“一带一路”倡议，为世界提供了加强互利合作的新机遇和新路径。我认为，西班牙乃至整个欧洲都应该更加积极地参与到这一倡议中，与中国一道为构建一个更加和平、开放、包容的世界共同努力。

（作者为西班牙智库“知华讲堂”副主席、西班牙留华同学会会长，本报驻西班牙记者姜波采访整理）

中国对各国充分展现出友好和善意

亚历山大·洛马诺夫

上世纪90年代我初到北京，当时北京的地铁线路与站点都很少，从城市的一端到另一端非常不便。我的中国朋友们出行大都依靠自行车。现在的北京今非昔比，交通便利，公交、地铁四通八达。

2017年，我乘高铁从北京前往邻近省市。最让人感慨的是，许多发达国家都没有高铁，而中国旅客却已对乘高铁出行司空见惯。除此之外，以共享单车为代表的创新交通工具、智能家居和移动支付在中国也“飞入寻常百姓家”。

改革开放40年来，中国敞开国门，虚心向世界各国人民学习先进技术和经验，但不是照抄照搬别国模式。经济发展依靠市场“无形的手”与国家宏观调控“有形的手”共同作用，国有与民营经济比翼齐飞，走出了一条有中国特色的发展道路。

除了在经济和科技领域取得了巨大发展，中国在民生和文化领域也取得了长足进步。去年我最难忘的经历，是在上海新建成的长达21公里的浦东沿江慢行步道徜徉。在这一为市民创建的公众休闲空间里，人们呼吸着江边的清新空气，饱览沿江如画美景。它展现了中国现代化的面貌，满足了人民更高的精神文化生活需要。在我看来，这是中国改革开放成就最令人赏心悦目的画面之一。

我和中国同行的交往是我理解中国最直接的方式。早在上世纪90年代，我就开始与中国学术界交往。我观察到，在过去的十多年里，中国在人文科学领域的研究水平显著提高。现在中国的社会学者熟悉世界最新研究成果，研究逐渐与世界接轨，学术期刊的质量也大大提高。中国学者更加注重思考中国特色、阐明中国文化的优点，总结中国发展道路的成功经验，致力于在世界语境下讲好中国故事。学者的参与也促进了中国的发展。他们深感自己对祖国的未来负有责任，因此尽自己所能为国家培养研究人才，为国家发展献计献策。

当今世界发展日新月异，国际政治经济秩序也需要不断补充完善，以适应时代发展的要求。近年来不断发生的“黑天鹅”事件，其实都不是偶然现象。中国结合自身实际，走出了一条富有中国特色的发展道路，为世界的发展提供全新选择。某些西方人士对此心生疑虑，或者抱有成见，否认或者歪曲中国改革开放的巨大成就。不过明眼人都看得见，中国对各国充分展现出友好和善意，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者和国际秩序的维护者。尤其是中国提出的“一带一路”倡议，联结民心、畅通经济，造福相关国家和人民，正在产生深远影响。

（作者为俄罗斯科学院远东研究所首席研究员，本报驻俄罗斯记者张晓东采访整理）

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《 人民日报 》（ 2018年11月22日 23 版）

(责编：贾文婷、杨牧)