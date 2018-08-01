中国为全球经济增长做出了巨大贡献（风从东方来——国际人士亲历中国改革开放）

改革开放40年，中国大幅放开多个领域的外商投资市场准入。上图为2002年3月，美国花旗银行上海分行正式对外营业，这是首家获准经营国内居民和企业外汇业务的独资外资银行。

新华社发

赵国华

苏博科

麦安哲

史毕福

今年是中国改革开放40周年。40年众志成城，40年砥砺奋进，40年春风化雨，中国人民用双手书写了国家和民族发展的壮丽史诗。

40年间，许多国际人士来到中国，投资兴业，研究访学，追求个人发展。他们是中国改革开放的见证者、参与者、贡献者，更是受益者。从今天起，本报推出“风从东方来”系列专版，国际人士谈亲历中国改革开放的故事,与读者一起分享他们的中国故事。

抓住机遇，同中国一道前行

赵国华

我第一次来中国是在1992年。当时我只是一名游客，在中国西部和中部走了很大一圈。这片土地的壮美和辽阔，人民的勤劳和淳朴，将我深深吸引。当时，万事万物都散发出蓬勃而略显生涩的活力，我也捕捉到了中国亟待更多发展的信息。因此我做决定来中国工作。1993年，我如愿来到中国，在施耐德电气中国代表处的一个销售部门担任负责人，从此与中国结下了不解之缘。

1995年，集团做出在中国加大投资的战略决定。我们开始大规模投资建厂，同时通过并购相关领域的领先企业以丰富业务内容。当时，改革开放进一步推进，经济开发区纷纷涌现，伴随而来的还有大量公共基础设施项目、众多新成立的工矿企业、争先恐后矗立起来的商用建筑和住宅楼宇，这些都给我们的输配电产品带来巨大市场。

走在日益繁华的街头，看到夜晚各种地标建筑闪烁在天际的辉煌灯火，以及众多能源和基础设施建设的标志性工程，如三峡大坝、西气东输、南水北调等，其背后都有我们的身影，我的自豪之情便油然而生。我们还为多场重大活动提供全面技术支持和保供电服务。

回望过去，我有几点切身体会。首先是要抓住机遇，努力奋斗。我们在中国从1987年的第一家工厂，发展到拥有26家工厂、3个主要研发中心、8个物流中心、2.6万名员工和覆盖300个城市、800多家经销商的业务网络；从最初专注于中低压配电及工业自动化，发展成为今天的能效管理和自动化领域数字化转型的领先企业。这几十年，施耐德电气经历了“在中国销售”“在中国制造”和“在中国研发”的不同发展阶段，完成了从施耐德电气中国公司到中国的施耐德电气公司的转型。其次，全社会多元共赢协同发展。在整个发展过程中，我们一直携手合作伙伴，共同推动行业以及全产业链发展，建立良性生态圈。最后，个体与社会、国家相互成就，共生共荣。个体以大视角看待自我价值，会发现我们之于社会、国家、世界和历史大潮，都是有意义的。

40年来，中国形成了独特的市场经济发展模式，创建了一个生机勃勃的商业环境。作为世界第二大经济体，中国为全球经济的增长做出了巨大贡献。中国人民的生活发生了翻天覆地的变化，我记忆中的绿皮火车、招待所、稍显匮乏的物质生活，已悄然定格在过去，成为了历史。

在施耐德电气法国办公室，至今还保存着中国改革开放总设计师邓小平先生当年留学法国期间在克鲁索施耐德钢铁厂勤工俭学的工卡。也正是这家他曾短暂停留的公司，日后在中国改革开放这幅画卷中添上精彩一笔。

中国古语有云：莫逆于心，遂相与友。一路走来，我们是中国改革开放辉煌成就的见证者、亲历者、贡献者，也是受益者。我们赶上了中国改革开放这个好时代，中国已经迈向新时代，将迎来不同的机遇和挑战，施耐德电气将践行承诺，伴中国一道前行。

（作者为施耐德电气集团主席兼首席执行官）

本土创新，造福更多全球患者

苏博科

今年恰逢中国改革开放40周年，同时也是阿斯利康进入中国市场的25周年。展望未来，中国将以更加开放、融合和发展的理念，为人类的健康和福祉做出更多努力，带来更多改变。

中国40年的改革开放，从规模、跨度和成就等方面，都是史无前例的。在医疗健康领域，中国在扩大社会医疗保险、公立医院改革、加强基层医疗等方面取得了重大进展。在“十三五”规划中，中国将“健康中国2030”上升为国家战略，目标是在2030年之前建立成熟的全民医保体系，这样的承诺与决心令世界瞩目。

阿斯利康有幸成为中国改革开放的参与者、见证者、贡献者和受益者。我们始终秉承“在中国，为中国”的理念，已拥有从研发生产到商业化运营的完整产业链，在华员工已逾万人。自进入中国市场以来，我们已将约30种创新药物带给中国患者，这些产品都聚焦于中国患者需求最迫切的疾病领域。如今，中国已经成为阿斯利康在全球的第二大市场，也是阿斯利康全球业务发展的重要增长平台。

改革开放以来，我能深刻感受到中国健康领域前进的步伐，体会到中国政府致力于保障人民健康、提升全民健康水平而始终坚持“以人为本”的发展方向。得益于中国政府不断优化并加快进口药品上市审批流程，我们已经看到中国患者能更快地用上全球领先的创新药物。与此同时，中国政府也鼓励本土创新，希望中国创新的药物能惠及全球的患者。阿斯利康与珐博进公司合作的、即将在中国首发上市的肾性贫血药物，将成为阿斯利康第一种在中国先于欧美上市的本土研发创新药物。

我们欣喜地看到，去年，中国正式成为国际人用药品注册技术协调会成员，最近又成为该组织管委会成员，这将有利于在中国注册审批的创新药物获得国际认可。改革开放以来，中国本土科研创新发展势头强劲，跨国公司纷纷在中国建立研发中心，中国本土研发团队也发挥日益重要的作用，例如阿斯利康的泰瑞沙——一种治疗肺癌的新药，在开发初期即有中国研发团队的贡献。目前该药已在全球75个国家上市。

“开放、包容、合作、共赢”的精神是改革开放的成果，也是国际社会应当坚持的方向。去年，阿斯利康与国投创新投资管理有限公司成立的合资公司——迪哲（江苏）医药有限公司，正是希望通过国际与本土的合作，共同致力于创新药的探索、研发和商业化，进一步提升本土新药研发能力，也让源于中国的“创新”造福更多国内外患者。

互联网在中国的高速发展，也为医疗行业的创新转型提供了可能。通过在健康物联网、大数据和人工智能等领域开展多元化合作，我们不断开拓诊疗一体化的健康解决方案。2018年，我们与阿里健康和腾讯分别签署了长期战略合作备忘录，用更前沿的科技手段，提升以患者为中心的全病程管理方案的可及性。

改革开放40年让中国成为世界舞台上的重要一员。中国正在成为全球及区域化合作的推动者，“一带一路”的发展前景广阔，也让我们在立足中国的同时，实现与更多地区的医疗互联。我非常欣赏中国政府坚持经济全球化和贸易自由化便利化的主张，同时也赞赏中国在创建和谐、包容的社会及提升全民福祉上所作努力。阿斯利康愿意继续扎根中国，携手各界力量，为推动中国健康事业发展贡献力量。

（作者为阿斯利康全球首席执行官）

转型升级，带动世界共同繁荣

麦安哲

改革开放以来，中国桥、中国路、中国车、中国港和拔地而起的各种建筑成为了中国的名片。全世界都震撼于中国的发展速度之快，以及其巨大的工业和经济体量。

改革开放40载，中国已成为世界上最重要的资源市场，孕育着不可忽视的发展潜力和市场前景。改革开放初期，中国钢铁年产量只有3000多万吨，占全球的5%左右。去年中国的钢产量达到8.3亿吨，约占全球的50%。这其中的发展变化是惊人的。必和必拓有幸能够参与其中，与中国砥砺前行，见证中国的腾飞以及能源结构的变革历程，我们感到十分自豪。

当前中国的经济已由高速增长阶段转向高质量发展的新阶段，经济增长模式进一步从投资驱动型向消费驱动型转变。为了满足人们对美好生活的向往，中国在绿色可持续发展上所做出的承诺与努力让我印象深刻。中国以非常积极的实质性举措推行供给侧结构性改革，取得了诸多显著成效。中国对大宗商品的需求也在持续发生转变。在国际上，中国秉承着多边合作的开放态度，致力于共同解决气候变化问题，向低碳经济转型。

顺应中国可持续发展策略，生产效率的提升以及高质量且可持续的资源供给就变得至关重要了。我们有信心持续为中国的高质量发展供应可靠的、高质量的资源产品，并在未来继续为中国的现代化经济体系建设提供强有力的支持。

新时代的中国不断深化改革、扩大开放，彰显了中国与各国共享机遇、共同发展的决心与诚意，也为跨国企业打开了广阔市场，同时也为中国自身、亚洲地区乃至世界发展带来了更多新机遇。

必和必拓支持“一带一路”倡议，认为这将极大地推动各国间经济的互联互通，完善相关国家基础设施，推动新的经济增长点不断出现。我们预计，“一带一路”建设的投资项目将催生大量对于建材和设备的需求，从而直接或间接地拉动钢铁需求。此外，对铜、石油和天然气等大宗商品的需求也会产生积极影响。

中国经济持续的中高速增长使得中国成为推动世界经济复苏、促进世界贸易发展的重要力量。广大中国人民不断提高的生活水平，使其成为全球增长速度最快、最具潜力的消费市场。得益于中国巨大的工业和经济体量、城市化进程的飞速发展，中国不断增长的市场需求为必和必拓这样的资源类企业提供了更多且更丰富的发展机遇。

世界经济和社会的繁荣与安定，需要各国本着开放的态度和相互尊重的精神，在保持自由与不断创新的基础上，加强相互之间的合作与分享。跨国公司有很多机会可以同中国企业合作，通过共同创新一起发展，为不断增长的世界人口和新的需求提供资源保障。

中国进一步开放将继续在世界范围内促进经济增长，促进人们生活水平的提高，同时还将创造大量就业、刺激投资，并且进一步帮助人类摆脱贫困。中国开放融通、互利共赢的发展理念，将为世界各国带来越来越多的发展机遇。必和必拓也将继续和中国站在一起，支持并推动自由贸易和经济全球化进程，推动世界的共同繁荣。

（作者为必和必拓集团首席执行官）

安全友好，开放包容让人心动

史毕福

2013年9月，我担任了ABB集团总裁兼首席执行官，主导了旨在加速可持续的价值创造的“新阶段”战略。

自1907年向中国提供一台蒸汽锅炉至今，ABB在中国的发展走过了百年历程。1979年，ABB在北京设立办事处，在华业务从此进入快车道，如今已拥有40 家本地企业，分布于142个城市，拥有1.8 万名员工，其领域横跨研发、制造、销售和工程服务等多方面。ABB在中国的快速发展历史几乎与中国改革进程同步。

我们与中国建立了一流的伙伴关系，希望这种伙伴关系能延续到下一个百年。我们在中国改革进程中变革。ABB的中国雇员中有12%在从事研发，其价值链是完全当地化的，在中国销售的90%的产品都在中国研发制造。ABB在可再生能源集成、智慧城市建设、电动交通等重要经济领域都为中国提供支持。中国是ABB重要的市场，也是非常重要的合作伙伴。

中国改革开放40年改变了中国，影响了世界。中国的远期发展目标、透明度和可信度以及政治进程都令人印象极为深刻。如果我们能一起协作，所有人都能受益，所有人都有机会繁荣发展。

我认为中国进一步加大改革开放力度的做法特别值得赞赏，尤其认可中国注重合规经营、诚信建设和知识产权保护的决心和措施。在我看来，中国制造业的发展，尤其是人工智能方面的发展未来可期。

如今，ABB集团的最高层管理人员经常担任中国一些省市的咨询顾问，为中国的经济发展建言献策，也在密切跟踪中国的政策走向。我现在每年访华6至8次，改革开放40年来，中国在各个领域发生的巨大变化是全世界有目共睹的。以电动交通领域作为例子，中国一些大城市的公交车都换成了电动汽车，这是一个巨大的进步。

访华多次，给我留下最深印象的就是中国良好的治安环境和中国人的开放心态，我最喜欢的是中国的开放与友好。每次在中国，深夜走在大街上，都觉得很安全。我可以跟中国人交谈，这种开放与包容的心态让我心动。

（作者为ABB 集团总裁兼首席执行官，本报驻美国记者章念生采访整理）

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《 人民日报 》（ 2018年08月01日 23 版）

(责编：贾文婷、杨牧)