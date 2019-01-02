大美之境—淘艺·中国艺术展举行

由北京淘艺宝主办的大美之境—淘艺·中国艺术邀请展，于2019年跨年之际在炎黄艺术馆展出。展览分为荷塘月色、山水涟漪、民族风情、梦寻敦煌四个篇章，利用3D和舞美效果形成梦幻与现实相互交映、灵魂与生命的共舞，为大众呈现出一场视觉的饕餮盛宴。活动立足于“最具收藏价值的实力派国画名家”，其中33位艺术家参展作品皆彰显出极高的艺术价值，超高的观赏性、研究性和收藏价值。

陶艺宝总裁沈永前先生说，该画展是陶艺宝平台的总结性展览和阶段性成果。在集中展出的作品上，是陶艺宝对于合作艺术家的定位，向社会公众的一次集中展示，展现“陶艺宝”的高成长性艺术家的学术定位，甄选的作品都是符合当下人文环境，学院派，有一定学术艺术价值和市场价值的作品。

陶艺宝平台2018年6月执行“百城千店”计划启动以来，截至目前线下合作商家有四十家，线上线下直营商家三十家，通过平台运作模式，使更多优秀中青年艺术家的高水准作品，得到应该有的展现。文化的物质化体现，让艺术品家庭资产配置，成为优秀文化传承和资产保值的新消费理念，也将带来文化大发展和传统文化复兴。

(责编：赵芮(实习生)、常红)