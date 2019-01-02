我国大健康产业增加值规模占GDP的比重提高到9.76%

人民网讯 12月28日，中国人民健康保险股份有限公司、中国社会科学院人口与劳动经济研究所、社会科学文献出版社在北京共同发布了《大健康产业蓝皮书：中国大健康产业发展报告（2018）》。报告指出，截止2016年，我国大健康产业增加值规模增加到72590.7亿元，占GDP的比重提高到9.76%。

近年来，社会对健康类产业的关注度越来越高，迫切需要对大健康产业的规模和结构进行核算。为了便于经济分析和政策制定，需要结合国民经济核算体系，准确定位健康类产业在其中的位置和作用。为此，蓝皮书对照《“健康中国2030”规划纲要》“发展健康产业”所提出的“优化多元办医格局、发展健康服务新业态、积极发展健身休闲运动产业、促进医药产业发展”具体要求，以及《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发〔2013〕40号）提出的健康服务业分类，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），将涉及大健康产业的行业目录，分别在门类、大类、中类和小类中给予标示。门类涉及16个行业，大类涉及33个行业，中类涉及83个行业，小类涉及172个行业。大健康产业是一个产业发展的集合概念，涉及国民经济三次产业中多个部门。第一产业涵盖有机农业和中草药种植业等产业；第二产业涵盖健康食品业、医药制造业、健康装备器材制造业等产业；第三产业涵盖医疗卫生服务业、环境和公共设施管理业、健康管理业、健康金融服务业等产业。

按照GDP的核算方法，大健康产业的市场规模既可以从供给来估算，也可以从需求来估算。从需求来看，市场规模的估算则相对简单和容易，居民医疗保健养老等消费支出可以根据国家统计局居民收支调查数据计算。国家统计局发布的《中国住户调查年鉴》公布了近年来全国居民医疗保健类消费支出总额的情况，包括了“医疗器具及药品”和“医疗服务”两大类消费支出。同时，对于这一产业公益性部分的政府支出，可以根据国家统计局公布的“中央和地方一般公共预算主要支出项目”中的“医疗卫生与计划生育支出”计算，而社会卫生支出可以根据国家统计局公布的“全国卫生总费用”中的“社会卫生支出”计算。

具体来看，蓝皮书根据国家统计局编纂的2012年“投入产出表”，以及2015年“投入产出表延长表”，计算了居民医疗保健消费、政府医疗卫生支出、社会卫生支出和老年人非医疗保健消费等各项支出的数值和所占比例，得出了大健康产业现有市场规模的估算结果。研究发现，2012年大健康产业增加值规模为41742.1亿元，占GDP的比重为7.72%，2016年，大健康产业增加值规模增加到72590.7亿元，占GDP的比重提高到9.76%。

此外，大健康产业带动的就业规模也相当可观，根据估算显示，2012年大健康产业拉动就业7266.6万人，占全国就业总量的9.5%，2016年拉动就业规模增长到12124.2万人，占全国就业总量的比重提高到15.6%，比2012年提高了6.1个百分点。

(责编：赵芮(实习生)、常红)