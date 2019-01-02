《守护夕阳——养老护理职业荣耀盛典》今晚播出

今天是2019年的第二天，由中央广播电视总台央视社会与法频道联合中国红十字会总会事业发展中心共同打造的大型晚会——《守护夕阳——养老护理职业荣耀盛典》将于今晚竭诚而至。

晚会以90分钟荣耀庆典仪式为核心，讲述了九位不同年龄、不同层面、不同经历的养老护理员的故事。在获奖人物选择上，导演组准备了整整七个月的时间，从全国养老机构中选拔出300位养老护工，经项目评委会遴选30位入围，最终定下来的九位优秀养老护理员代表，每一位身上都有一种让观众感到心灵震撼的精神力量。

孙翠，今年25岁，是九位优秀养老护理员代表中年龄最小的一位。她大学就读于老年服务与管理专业。毕业时，全班40名同学，只有她一人来到了养老院，成为了一名护理员。二十岁正是爱做梦的年纪，拿着微薄的工资，做着又脏又累的工作，让孙翠坚守岗位，没有离开的原因只有一个———爷爷奶奶们需要我。

两年前，28岁的孙守亮在参加了一次慰问老人的活动后，辞掉了在法院的工作，到养老院当了一名普通护理员。他做好了吃苦的准备，但每天强大的工作量，随时需要处理的突发状况，和父母对这份工作的不理解，让孙守亮几度对自己的选择产生质疑。但让他坚定决心留下来是因为一位孙守亮称为陈叔的老人，老人患有认知障碍症，不记得家人，但却喜欢孙守亮，为了陈叔，孙守亮留在了养老院里。如今陈叔已经离世，孙守亮依然坚守岗位。

节目将在黄金时段播出，这是养老护理职业第一次在社会上获得广泛关注。

(责编：赵芮(实习生)、常红)