中国面临世界格局大变革下的新机遇

人民网讯 由中国社会经济调查研究中心、《中国贸易报》社、《中国经贸》杂志社联合主办，庆祝中国改革开放40周年大型活动——“2018中国国际财经年会暨发展中国家商务联谊会” 12月28日至29日在北京举行，会议以“赋能新经济，重构新格局”为主题，对世界格局大变革下的新机遇进行了深刻探讨。

外交部原部长李肇星就会议主题发表了重要讲话，他指出一切工作要以人民为中心，从成功企业的经验中可以看到，把人放在根本位置是企业成功的基础。党和国家始终坚持以人为本的发展思想，我们应紧紧跟随并响应党和国家的号召，在经济建设中坚持以人为本。

商务部原副部长、第十一届全国政协经济委员会副主任委员张志刚在会上发表了题为《努力实现经济高质量发展》的主题演讲，总结了改革开放四十周年来我们取得的成绩和遇到的问题，深刻探讨了全球经济环境和我国经济发展的潜力，同时就重构新格局这一主题提出了具体可行、详实恳切的建议。

南南合作金融中心主任、原中国银监会副主席蔡鄂生从金融学角度就新经济这一命题进行了深刻的剖析，从全新角度深入浅出地讲述了中国经济如何在变中求变，又如何以变应变的方法论，作出了“新时代能力建设是市场经济发展的必由之路”的重要论述。‘

第十一届全国人大财经委副主任、九三学社第十二届中央委员会副主席贺铿通过分析改革开放四十周年以来，民营经济经历的波折与进步，对民营企业提出了宝贵建议：第一，要有明确的发展方针；第二，要认真建立现代企业制度；第三，要办好企业必须培养树立现代企业家精神，产品才能有竞争力。

中国民主促进会中央经济委员会副主任、正和岛首席经济学家王林站在了不同的角度，视即将到来的2019为一个经济拐点和新周期的开始，在中国面临“百年未有之大变局”的时期，各个方面都面临着巨大挑战，“外部挑战的唯一对策是开放，内部危机的唯一政策是改革。”他提出我们应提高改革的维度，上升一个维度看问题，才能不被眼前现象蒙蔽，才能看到长远未来。

科技日报社副社长房汉廷和中国国际投资促进会副会长兼秘书长刘作章也分别从各自的领域深入详谈了关于经济发展的问题，就如何使中国经济跟上世界经济的变化，如何在改革开放四十周年之际更上一层楼提出了各自的策略和建议，给在场企业家提供了更多新思路和新方向。

会议期间，“一带一路”沿线国家的驻华使节也参与到了讨论中，细数与中方的友好合作史。 (许广占)

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