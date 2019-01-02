丹麦列车事故造成6死16伤

新华社斯德哥尔摩1月2日电（记者和苗）哥本哈根消息：丹麦中部地区2日发生一起列车事故，造成至少6人死亡、16人受伤。

丹麦警方当天召开发布会时表示事故具体原因尚在调查中。但据目前调查的情况初步判断，一列客运列车2日早上在行驶至连接丹麦西兰岛和菲英岛的大贝尔特桥时，迎面开来的一辆货运列车上的货物倾倒在铁轨上，客运列车撞上货物后紧急停车。这起事故造成至少6人死亡、16人受伤。

丹麦火车公司在最新发布的新闻公报中确认，出事列车上共有131名乘客、3名工作人员。在事故中遇难的6人均为乘客。因未能与所有乘客取得联系，受伤人数有可能进一步上升。

目前，从大贝尔特桥开往西兰岛方向的路段已恢复运营，但反方向路段因受事故影响仍被封锁。

中国驻丹麦大使馆在事故发生后立即启动应急机制，与丹麦有关部门进行联系，目前尚不清楚死伤者中是否有中国公民。

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