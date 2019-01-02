新华社巴西利亚1月1日电（国际观察）巴西新总统面临三大挑战

新华社记者周星竹

在去年巴西总统选举中获胜的社会自由党候选人雅伊尔·博索纳罗1月1日在首都巴西利亚正式宣誓就职，成为巴西联邦共和国第38任总统。

分析人士认为，博索纳罗上任后将面临团结人民、惩治贪腐、提振经济等方面的严峻考验。他的就职演说内容延续了他在总统竞选期间和胜选之后的主基调。他将如何带领巴西走出经济衰退、化解社会矛盾、维护国家稳定，尚待观察。

团结民众

博索纳罗在就职演说中多次强调，新政府将团结人民，重视民意，给巴西带来改变。他表示，眼下是国家重建、人民重拾希望的唯一机会。巴西正面临巨大挑战，只有倾听人民的呼声，才能实现目标。他还承诺，新政府将团结广大人民，建立一个没有歧视和分裂的社会，同时还将发展教育，增加就业，加强基础设施建设，提高医疗卫生水平。

巴西利亚大学政治学家戴维·弗莱舍认为，博索纳罗重申了他在团结人民、惩治腐败以及提振经济等方面的主张，这些都是巴西今后需要解决的重要问题。

弗莱舍指出，博索纳罗的妻子米歇尔·博索纳罗打破总统就职典礼的惯例，在新总统发表讲话之前，用手语进行演说，以表达对聋哑人的尊重。这样的安排形式亮眼，或预示第一夫人将在巴西今后政治生活中扮演有分量的角色。

惩治贪腐

“严惩腐败”是近年来巴西政治领域的一个高频词。2018年，共有近400名巴西联邦公职人员由于贪污腐败被革职。刚刚卸任的巴西前总统特梅尔也因涉嫌贪腐在任期内三度被检方起诉。

在1日的就职演说中，博索纳罗重点提及的一个任务便是反腐。他呼吁所有国会议员助力新政府，让巴西从贪污腐败的桎梏中挣脱出来。他还承诺，新政府将推行改革，去除官僚主义，简化各类程序，让贪腐和特权在新政府的治理下消失，使人民重拾对政府的信心。

分析人士指出，受政党与企业之间权钱交易、“掮客”文化盛行和司法体系低效等因素影响，巴西的腐败问题近年来有愈演愈烈之势，导致民众对政府极度缺乏信任。如何在打击腐败上取得实效，将是对这位巴西新总统执政能力的一大考验。

振兴经济

振兴巴西经济是博索纳罗在竞选时就定下的另一重要目标。

博索纳罗在就职演说中表示，在经济方面，新政府将保障国家利益，提倡自由市场，推行相关改革以改善公共财政。新政府将建立良性经济循环，增加信心，全面开放巴西市场，鼓励竞争，提高生产力。

目前，专业人士普遍对2019年巴西经济发展前景持乐观态度。巴西中央银行预计，2019年巴西经济将增长2.55%。

然而，不容乐观的巴西公共财政状况为经济发展蒙上阴影。巴西央行统计数据显示，截至2017年底，巴西公共部门债务占国内生产总值的比重超过70%。博索纳罗多次强调，将通过改革来改善公共财政状况，推动经济可持续发展。

巴西央行前国际事务主任亚历山大·施瓦茨曼认为，如果新政府能够减少公共债务、实行社保改革，巴西经济有望在近期实现快速发展。

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