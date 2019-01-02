外交部发言人：中方支持朝美、朝韩延续良好互动势头

新华社北京1月2日电（记者侯晓晨）外交部发言人陆慷2日表示，中方充分肯定朝方为实现朝鲜半岛无核化所采取的一系列重要举措，支持朝方继续坚持无核化立场、坚持和平对话，支持朝美以及朝韩双方延续良好互动势头。

在当日例行记者会上，有记者问：据报道，朝鲜领导人金正恩在新年贺词中表示随时愿与美国总统特朗普会面，并重申了实现半岛无核化意志。金正恩还向韩国总统文在寅致亲笔新年贺信，表示将积极寻求机会访韩。也有报道称，金正恩也向特朗普传递了与朝美对话有关的信函信息。中方对此有何评论？

陆慷说，过去一年来，朝鲜半岛局势发生重要和积极变化，半岛问题重回对话谈判轨道，北南关系实现全面改善发展。中方充分肯定朝方为实现半岛无核化所采取的一系列重要举措，支持朝方继续坚持无核化立场、坚持和平对话，支持朝美以及朝韩双方延续良好互动势头，继续互释善意、巩固互信、改善关系，推动半岛无核化和半岛问题政治解决进程。

他表示，正如习近平主席2018年12月29日应约同美国总统特朗普通话时所指出的，中方鼓励和支持朝美双方继续开展对话并取得积极成果。“我们希望朝美双方尊重和照顾彼此合理关切，新的一年能在推进朝鲜半岛无核化和构建朝鲜半岛和平机制进程方面取得积极进展。中方将继续为此发挥自己的作用。”陆慷说。

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