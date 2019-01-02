因无人监督 关闭状态的美国国家公园人来人往

人民网讯 据华盛顿邮报报道，加利福尼亚州约书亚树政府的关闭使得美国的国家公园基本上没有人监督。门口没有人收取费用，游客中心关闭。现场有一些执法人员和应急人员，但没有专业的公园护林员能回答问题、帮助游客。

人们免费进入公园，但垃圾桶溢出，厕所被锁上，临时厕所不提供服务，而且几乎找不到抽水马桶，尤其是在约书亚树国家公园，情况正在恶化。

“一旦这些临时厕所装满了，就没有什么清洁的可能性，” Sabra Purdy说，她和丈夫Seth在约书亚树镇负责攀岩导游工作，“在那一点上，我想做一些维护工作。”

40岁的Purdy是几十名志愿者中的一员，他们一直在清理垃圾，打扫浴室，保持对公园的关注。当地企业主和公园支持者正在捐赠洗漱用品和清洁用品。她说：“人们这么做是因为我们热爱这个地方，我们知道如果我们不这么做，它会变得多么糟糕。”

30岁的布BryanMin和朋友们从奥兰治县来到约书亚树，并在公园外露营，他说：“现在还不是‘苍蝇之王’。”“谁知道今晚会怎么样？“

由于总统特朗普与国会就美国-墨西哥边境墙的资金问题发生争执，政府部分关闭，目前已经持续到第二周，目前还看不到解决方案。星期四控制众议院的民主党人计划投票通过一项法案，在否决为华尔街提供特朗普资金的同时，开放大部分政府。总统在周二的一条推特中拒绝了这项立法，该法案将为边境安全提供资金，但没有为边境墙提供资金。

特朗普星期三还邀请国会领导人到白宫就边界安全问题举行简报会，这是自12月22日关闭以来的第一次会议，尽管目前尚不清楚该届会议是否能打破预算僵局。

非常引人注目的影响之一是史密森学会（Smithsonian Institution）将于周三关闭其所有博物馆和国家动物园，因为它已经耗尽了临时资金。

全国各地的一些公园仍有部分由国家资助运作。国家公园管理局去年通过的应急计划允许许多国家公园仍然可以进入，但没有人员配备。结果就是“封闭”的公园基本上是开放的。在某些情况下，这有一种狂野西部的氛围。

公园管理处经营着一个由公园、纪念碑、战场和历史遗迹组成的群落。在马里兰州的安提特姆国家战场，游客中心在前门有一个通知，建议人们“在选择进入公园时，要格外小心个人财产”。

通往马里兰州波托马克大瀑布--C&O运河国家历史公园的一部分，的道路被封锁。人们走进公园时，数百辆汽车在附近的街道和街道上排成一行。

形势不稳定，有传言说，约书亚树将关闭营地，尽管公园服务的应急计划表明露营者将被允许留下。

一些公园倡导者对此不满，担心游客会对公园造成永久性破坏，破坏脆弱的生态系统，他们希望公园完全关闭。

“公园应该是一代又一代的遗产，我宁愿把它们关起来，也不愿意被损坏。”约书亚树镇Nomad Ventures的销售助理Joe De Luca说。

在2013年政府关闭期间，约书亚树对所有游客关闭。非盈利的当地攀岩组织Friends of Joshua Tree的总裁Kenji Haroutunian说，冬季假期是这里的一个繁忙期，对当地企业来说很重要，一些人很感激这期间公园没有被关闭。

“这是非常令人失望的，”Haroutunian说，边界墙争端使得公园被关闭。”

在德克萨斯州的大本德国家公园（Big Bend National Park），密尔沃基的George Cashman说他对公园护林员的缺席感到失望。去年，他带着家人，包括四个10岁以下的孩子来到黄石公园，孩子们在那里参与初级护林员项目。

“现在没有护林员可以和孩子们交谈和帮助他们。去年，黄石公园的一个护林员让他们测量其中一个间歇泉的温度，今年这些情景不会再发生了。

公园外一个小镇Terlingua的一个户外中心的所有者Greg Henington说，他投了特朗普总统的票，但指责总统关闭公园，这给当地企业带来了混乱和不确定性。

他说“这对小企业来说是难以为继的。我们不能做决定，我们需要解雇员工，取消订单。”

受影响更严重的是墨西哥小镇Boquillas，它就在流经国家公园的格兰德河对岸，每年这个时候都会有大量的游客。但通常由美国国土安全部（U.S. Department of Homeland Security）负责的过境点在关闭期间已经关闭，没有人来过这条河。

Lilia Falcon在Boquillas拥有一家餐馆和一家住宿加早餐旅馆，她说：“我们期待、筹备了这么久，但由于关闭，我们什么也不能做了，没有人会听到我们的心声。”

在死亡谷国家公园（Death Valley National Park），死亡谷绿洲（Oasis at Death Valley），公园内的一个私人度假胜地的员工已经和其他特许经营者一起收拾垃圾和清洗浴室，度假村总经理Trey Matheu发誓说：“我们要长期参与其中。”

在黄石国家公园（Yellowstone National Park），一年中的这个时候的进出取决于雪覆盖道路的修整，但是国家公园管理局的关闭计划并不认为是必要的。这意味着私人特许经营者不得不汇集资金来支付修整费用。

“如果我们不这么做，我们就关门了。我们这样做当然是希望关闭不会无限期地持续下去，”Xanterra Travel Collection的销售和营销总监、黄石公园和许多其他公园的特许经营者Rick Hoeninghausen说。

50岁的Sabrina Krafton从伦敦来到公园参加新年攀登，她回到约书亚树时说，她感谢志愿者们收集垃圾和捐赠卫生纸的辛勤工作。

Emily Wax-Thibodeaux提供此报道。（燕勐、赵芮编译）

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