新华国际时评：国际政要新年寄语里的世界风向

伴随着2019新年钟声，世界各国政要纷纷致辞，表达对新年的期望。他们的感悟和心声，勾勒出当今世界局势的大致图景。人们从中读出了焦虑，听到了呼吁，也感受到了前行的希望和力量。

要和平，这是世界热点地区的共同期待。朝鲜最高领导人金正恩说，实现半岛完全无核化是朝鲜党和政府不变的立场。为此，朝方宣布不再制造或试验核武器，不使用或扩散核武器。一年来，朝鲜半岛问题重新走上通过对话协商解决的轨道。朝鲜最高领导人的新年表态，无疑让人们对朝鲜半岛的和平与稳定有了更大期许。此外，叙利亚局势明显好转，也门形势趋于缓和，南苏丹冲突各方达成协议。这也是为什么联合国秘书长古特雷斯在新年讲话中指出，尽管有一系列挑战，但有理由抱有希望。

吁合作，这是国际社会的主流呼声。放眼当今世界，二战后缔造的国际秩序遭遇逆风，单边主义、保护主义、孤立主义不断抬头，搅乱国际秩序的“一池春水”。正因为如此，携手捍卫全球化和多边主义成为国际社会越发强烈的呼声。德国总理默克尔在新年贺词中敦促相关国家勿忘两次世界大战的教训：顾及他国利益。她呼吁，为了自身利益，各国必须承担更多责任。联合国秘书长古特雷斯也在其历年新年致辞中一再呼吁各国加强团结，加强沟通合作。

求稳定，这是欧洲多国当前的最大诉求。遭遇“黄马甲”运动抗议的法国总统马克龙正面临弥合政治分歧、凝聚民心的艰巨任务。新的一年，英国首相特雷莎·梅的最大期望，是希望因“脱欧”而分裂的英国能搁置分歧、携手前行。默克尔总理也在感叹，“德国社会的分歧越来越大”。结构化的利益不均、政治生态恶化、移民问题等正在困扰西方社会。喧嚣的民粹主义裹挟之下，短视功利的政治投机不断上演，着眼长远的改革步履艰难。把新年的寄望转化为切实、有效的政策行动，恐怕还有很长的路要走。

谋民生，这是众多领导人锚定的目标。虽然面临西方制裁、俄乌冲突等挑战和问题的困扰，俄罗斯总统普京在新年讲话中仍一如既往地致力于凝聚民心，指出俄罗斯要实现促进国家繁荣和提高民众生活水平的目标，只能依靠“我们自己的付出、相互协作和共同努力”。日本首相安倍晋三在新年讲话中提出，要解决少子高龄化等问题，显现出为民生不断努力的姿态。

在纷繁复杂的世界局势中，中国始终是一支稳定人心的力量。在国内各项事业稳步推进的同时，国际舞台上，中国积极推动共建“一带一路”，推动构建人类命运共同体。新的一年，中国向世界发出明确而提振人心的信号：中国人民将继续精诚团结办好自己的事，也将继续为增益世界共同福祉而尽心。无论国际风云如何变幻，中国维护世界和平、促进共同发展的诚意和善意不会变。

当今世界，问题那么多，我们怎么办？从各国领导人的新年寄语中，不难读出这样的心声：这个世界需要对和平的坚守，需要团结的精神，需要长远的谋划，需要发展的定力。唯有如此，才能化解纷扰，坚定前行，走向更加安宁美好的未来。（记者郑汉根）

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