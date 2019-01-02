韩2018年连续两月网购交易额破600亿元大关 连创新高

据韩联社1月2日报道，随着美国黑色星期五、中国“双十一”日益受到韩国海淘族喜爱，韩国网购交易额不断增加。2018年10月和11月，韩国网购交易额连续两个月突破10万亿韩元(约合613亿元人民币)大关，连创历史新高。

报道称，韩国统计厅2日发布的一份数据显示，去年11月，韩国网购交易额同比增长22.1%，达10.6293万亿韩元(约合651亿元人民币)，继去年10月10.035万亿韩元(约合614亿元人民币)后连续两个月突破600亿元人民币大关。

据报道，韩国的网购交易额连续两个月破600亿元人民币尚属首次。由此，2018年1-11月，韩国累计网购交易额超过100万亿韩元(约合6122亿元人民币)，达101.2094万亿韩元(约合6196亿元人民币)。

韩国统计厅一位负责人表示，美国黑五、中国“双十一”等各国促销活动推动韩国网购交易额增加，且国内相关行业也开展丰富多彩的营销活动，以“应对”海外大型促销活动，这也是韩国网购交易额大增的主因。

按行业来看，家电、电子、通信设备交易额显著增加，同比增幅达27.9%。此外，旅行及交通服务(22.7%)、餐饮产品(32.3%)和餐饮外送服务(70.9%)的交易量增幅明显。

值得注意的是，在网购交易额中，移动终端购物额同比增长28%，达6.5967万亿韩元(约合404亿元人民币)，创有统计以来的最高值。移动终端购物在网购中的占比达到62.1%，同比增加2.9个百分点。

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