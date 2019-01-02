俄居民楼天然气爆炸事故遇难人数升至14人

俄罗斯西部车里雅宾斯克州紧急情况总局2日表示，该州马格尼托哥尔斯克市日前发生的居民楼天然气爆炸事故已造成14人遇难。

据该州紧急情况总局发布的最新公告，救援人员从废墟中共找到14具遇难者遗体，其中包括1名儿童。此外，还有约30人生死不明。

公告说，坍塌楼房废墟的清理工作仍在继续。

车里雅宾斯克州州长杜波罗夫斯基宣布2日为哀悼日，全州当天暂停一切娱乐活动，对事故遇难者表示哀悼。

去年12月31日凌晨，马格尼托哥尔斯克市一栋居民楼发生天然气爆炸事故。据报道，这栋10层居民楼建于1973年，爆炸致该楼一个单元从上到下全部垮塌。事发后，俄总统普京亲自赶往事故现场听取情况汇报。俄总理梅德韦杰夫对遇难者表示哀悼，对死者家属表示慰问，并表示政府将采取一切必要措施救治伤者。俄联邦侦查委员会正对此次事故展开刑事调查。（记者吴刚）

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