日本东京驾车撞人事件嫌犯被捕 事件造成8人受伤

据日本共同社报道，当地时间1月1日凌晨零点10分左右，在日本东京都涩谷区神宫前，一辆微型车驶入年末年初禁止通行的道路原宿竹下通，接连冲撞8名行人，致其受伤。目前，东京警视厅原宿警署逮捕了据称21岁的男性嫌犯。

当天，肇事汽车在单行道上逆行约140米，撞上大楼后停下。日下部于事发约25分钟后在JR原宿站另一侧的代代木公园附近，接受警察盘问后被控制住。

在被冲撞的8名行人中，其中一名是东京都练马区的19岁男大学生，他因硬膜下血肿陷入昏迷，伤势严重。其余7名为19至51岁男性，在事故中受重伤或轻伤。东京警视厅原宿警署以对大学生杀人未遂的嫌疑，逮捕了住所与职业不详、自称是日下部和博的21岁男子。1月2日，原宿警署以相同嫌疑将嫌犯送交检方。

据搜查1课等透露，受伤7人中，有4人为骨折等重伤，3人为碰撞的轻伤。除8人外，另有一名19岁男性目击者，被弃车逃走的日下部殴打而受轻伤。

日下部承认犯罪嫌疑，供述称：“想杀人，撞飞了行人。为报复死刑制度而做。”据办案人员称，他还说了意思为“进行了恐怖袭击”的话，警视厅正在详细调查动机。

报道称，肇事汽车是大阪牌照的租赁车辆，载有装着约20升煤油的塑料桶和喷雾器。日下部表示：“想用煤油烧掉汽车。如果不行，就开车撞人。”他还说“除夕午后从大阪过来，想进明治神宫，由于限行没能进去”。

事发现场位于服装店和餐饮店集中、白天挤满年轻人和外国游客的繁华街区，附近还有明治神宫和东乡神社。

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