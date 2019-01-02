剑桥大学研发3D打印机器人手 可灵活“弹奏”钢琴

据香港《星岛日报》报道，近日，英国剑桥大学研究人员发表报告，他们用3D打印技术制造出一种机器人手，只需移动手腕，就能在钢琴上“弹”出简单的音乐片段。

据报道，人手是一个非常复杂的系统，想要在机器人身上重现人手的灵活性和适应性是一个巨大的挑战。当前大多数先进的机器人也还不能完成人类儿童时期就能轻易完成的手部操作。

近年来，得益于3D打印技术的进步，很多柔性材料也开始应用到机械人设计中来。剑桥大学研究人员利用刚性和柔性材料，以3D打印技术复制了人手的骨头和韧带，但不包括肌肉和肌腱。

尽管这种机械人手的活动范围与人手相比还有限，不过依靠其机械设计，仍然能较大幅度地活动。

研究人员利用编程方法，让机械人通过移动手腕就能“弹”出不同风格的音乐片段，但其手指仍不能自由活动，因此这叫“被动”运动。

研究人员指出，人们可以利用这种“被动”运动让机械人完成很多动作，如散步、游泳或飞行。

虽然这个机械人并不是一个大师级的机器人，但剑桥团队表示，它展示了复制全部人手能力的挑战性，以及通过设计仍能实现些许复杂的运动。

研究人员表示，人体的骨骼、韧带和皮肤等有助于人类实现很多灵巧活动，通过先进的3D打印技术制造出与人手很像的机器人手，有助于研究这种生理结构的重要性。这还将有助于对骨骼动力学更深的研究，实现更复杂的任务。

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)