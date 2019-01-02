菲律宾南部发生恐怖袭击事件 英国发布旅游警示

据欧联网援引欧联通讯社报道，日前，菲律宾南部一家商场遭到炸弹袭击，造成30多人伤亡。英国政府发布旅行通告，提醒英国公民避免前往菲律宾南部民答那峨岛，以及中部宿雾省等具有潜在危险的地区。

据报道，英国外交部发布旅行警示通告表示，基于恐怖活动和军方清剿叛乱分子的战斗，英国公民应避免前往菲律宾民答那峨岛西部、中部和苏禄群岛等地区。

当地时间2018年12月31日，菲律宾民答那峨岛大城哥打巴托南海商场曾发生炸弹袭击事件，事件造成2人死亡，30多人受伤。军方宣布该事件是亲“伊斯兰国”分子所为。

英国政府在旅行警示通告中表示，恐怖分子很有可能尝试在菲律宾各地发动恐怖袭击，包括马尼拉在内，被攻击的目标或有机场、商场、车站和教堂等公共场所。

此外，英国政府强调，从2015年开始，菲律宾恐怖分子绑架外国人的事件逐渐增多，希望英国公民谨慎进入菲律宾具有潜在危险性的地区。(博源)

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)