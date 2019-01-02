欧洲多地民众举行冬泳迎新年 不畏严寒低温

据欧联网援引欧联通讯社1月2日报道，冬泳是欧洲民众颇为喜爱的冬季运动项目之一。2019年新年到来之际，欧洲爱丁堡、里斯本和柏林等多地区纷纷举行传统冬泳活动，人们不畏严寒低温，跳入冰冷的水中欢庆新年。

据报道，法国迎新年当天气温只有9摄氏度到10摄氏度，法国北部的马罗莱依然有数千名冬泳爱好者，参加了一年一度的冬泳庆新年活动。法国冬泳爱好者克劳迪表示，感觉不错，冬泳庆新年活动非常受大家欢迎。

德国西北部外海的诺德奈岛(Norderney Island)北海水温只有5摄氏度，大约有500名民众勇敢的跳进了海水；德国首都柏林一家游泳俱乐部，11名成员还在奥兰克湖(Oranke lake)举行了冬泳庆新年活动。

荷兰大约有10000多名冬泳爱好者，跳入斯海弗宁恩(Scheveningen) 7摄氏度的北海；葡萄牙的水域似乎温暖一些，很多民众打扮成耶诞老人和足球运动员，在首都里斯本附近卡卡维卢斯(Carcavelos beach)海滩，举行了迎新年冬季海上冲浪活动。

英国爱丁堡举办了一年一度的“疯人游泳”庆新年活动，吸引了数百名民众前往福斯河(Forth river)进行冬泳。英国的该项传统冬泳活动可追溯到1987年。(胡彪)

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