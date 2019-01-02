特朗普称韩仅承担6亿美元防卫费分摊额 韩官员否认

据韩国《中央日报》1月2日报道，日前，美国总统特朗普曾表示“驻韩美军驻扎费用(一年)为35亿美元，但韩国仅支付6亿美元”。近日，韩国相关部门官员对这一说法予以反驳，表示该说法“令人郁闷”。

报道称，特朗普所谓的“驻军费用35亿美元”及韩国支付“6亿美元”的说法都与事实不符。据了解，去年韩国正式提供的防卫费分担金为9602亿韩元(约8.6亿美元)，这一数字远远超过6亿美元。

此外，韩国方面还表示，韩国为美军驻韩军事基地——汉弗莱斯基地所承担的费用达8.9万亿韩元(约80亿美元)左右，美国计划缴纳费用则约有7.1万亿韩元(约64亿美元)左右。而这笔钱并不包括在防卫费分摊额之内。

据韩方表示，除了防卫费分摊额外，韩国政府还直接或间接地为驻韩美军提供支援。其中包括无偿提供给美军的土地费用、KATUSA人力支援、基地周边整修费用等。而这些信息根本没有对外公开。

与此同时，韩国购买美国产武器并不在美国的防卫费分担金计算表中。从2006年到2016年10月，韩国购买了36.036万亿韩元(约324亿美元)的美国产武器。根据韩国防卫事业厅下属研究机关国防技术品质院的统计，韩国在2006年到2015年美国武器出口国排名中位居第一。

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)