财经观察：2019年英国经济面临四大不确定性

随着2019年的到来，英国法定“脱欧”时间日趋临近。首相特雷莎·梅在新年贺词中表示，希望因为“脱欧”公投而分裂的英国能在2019年与欧洲的邻居们形成强有力的新关系。

分析人士认为，英国与欧盟“只管离婚，不管孩子”，英国经济可能成为英欧“婚姻破裂”的最大受害者。在“脱欧”前景不明朗的背景下，今年英国经济面临诸多不确定性。

贸易政策能否独立

特雷莎·梅表示，希望英国能与欧洲邻居们建立新的牢固关系，也希望英国自身成为全球贸易大国。然而，“脱欧”协议能否顺利通过1月中旬的英国议会投票表决、并在3月29日“脱欧日”前由英欧双方签署，尚未可知。即便协议顺利签署，英欧双方还将在截至2020年12月31日的过渡期内再协商贸易问题。

“脱欧”过渡期内，英国将继续留在欧洲单一市场与欧盟关税同盟。这给英国带来的好处是可以享有欧盟内部贸易零关税待遇，但是英国与其他国家商签自贸协定的可行性将受到制约。

英镑汇率能否回升

与“脱欧”公投前相比，英镑对美元和欧元汇率均已下跌近15%。劳埃德银行的最新预测显示，假设英国与欧盟达成并批准“脱欧”协议，且英国央行在2019年8月将利率上调25个基点，英镑对美元汇率有望反弹5%以上，年中高点可能达到1比1.35。

但倘若出现“无协议脱欧”，汇丰银行预测，英镑对欧元汇率将从1比1.1左右跌至1比1.0，对美元汇率将从1比1.3左右跌至1比1.1。英国央行在去年11月末发布的报告中甚至警告，“无协议脱欧”可能使英镑贬值25%。

投资下滑能否扭转

英国国家统计局数据显示，2018年第三季度，英国商业投资环比下降1.1%，为连续第三个季度下降。这是自2008年国际金融危机以来首次出现这种情况。

服务业占英国经济比重约四分之三。萨塞克斯大学去年11月发布研究报告说，自“脱欧”公投以来，英国服务业的外国直接投资已下滑25%，这有可能是暂时性调整，但也可能意味着这些外国投资者将远离英国。

汽车是英国制造业的主要支柱。英国汽车制造商与经销商协会最新调查显示，四分之三的受访汽车企业认为“无协议脱欧”将带来灾难性后果，其中三分之一的企业已经推迟或取消在英投资。

央行政策如何变化

“脱欧”令英国央行陷入两难，一方面英镑贬值推动的通胀需要管控；另一方面“无协议脱欧”导致经济崩盘的风险需要防范。

英国央行2018年最后一次货币政策会议决定将基准利率维持在0.75%不变。“脱欧”公投后，英国基准利率一度低至0.25%。目前，相比其他发达经济体，英国银行的融资成本已大幅上涨。

英国牛津经济研究院副总监安德鲁·古德温认为，英国“脱欧”进展是决定未来央行政策的关键。在明确英国能否“有序脱欧”之前，政策很可能不会变化。（记者杨晓静、杨海若）

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