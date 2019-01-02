特朗普邀两党就边境墙问题协商 

人民网讯 据俄媒报道，在边境墙问题双方一直未妥协的情况下，美国总统特朗普喊话众议院议长佩洛西，邀请国会两党前往白宫进行商讨，争取结束这场已经持续11天的政府关门风波。

特朗普1日在推特上发布消息称：“让我们达成一项协议？”，向民主党抛出橄榄枝。而在同一天稍早时候，他刚刚在推特上抨击过民主党提出的没有为边境墙增加新拨款的预算方案。

一位国会助手对《华尔街日报》表示：国会两院的8位共和党议员和8位民主党议员将于2日在白宫会面，预计此次会面国土安全部将发布关于边境安全的简报，特朗普并不打算放弃边境墙。

据报道，佩洛西宣布，众议院民主党计划在3日国会会议上通过两则不含边境墙的政府预算来结束政府关门，不过，参议院仍由共和党人控制，佩洛西打算如何绕开他们还不清楚。

政府关门风波导致全美80万人停职或无薪工作，政府已经越来越不安。但考虑到特朗普新年前那条推特的态度——“请向民主党解释，边境墙永远不能被取代”——这轮博弈可能还要拖一段时间。

此前，特朗普和民主党就曾在边境墙资金问题上发生过冲突，导致政府在2018年1月短暂关门。当时，特朗普提议对非法进入美国的儿童及其亲属实行大赦，以换取边境墙资金和推进移民改革。不过，民主党拒绝了这一要求，并且最终通过一项完全不含移民的预算，为2018年12月的这次“决战”奠定了基础。（赵艳）

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