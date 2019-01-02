英国薪酬新规生效 帮助提升薪酬透明度

据英国政府网站1日报道，薪酬新规当天正式生效，英国大型上市公司高管与普通员工薪酬差异将按年度进行披露。这是英国首次以法规形式要求进行此类披露。

英国商务、能源与产业战略部表示，新规适用于员工超过250人的英国大型上市公司。首次薪酬差异披露时间为2020年初，届时相关公司将公布和解释2019年其高管与普通员工的薪酬及分配考虑。

作为英国“现代工业战略”的重要组成部分，新规将有助于英国推动顶尖公司的治理和商业环境的升级，从而确保英国能够在工作、投资和商业发展上保持世界领先地位。

除此之外，新规还要求大型公司报告如何保障员工及其他股东利益，以及公司相关管理安排。

英国商务、能源与产业战略大臣格雷格·克拉克表示，新规将有助于英国提升薪酬透明度上的声誉，并赋予普通员工更多在董事会发声的机会。

“新规在进一步推动公司管理升级上起到关键作用，这将有助于推动英国政府建设更强大、更公平的经济。”克拉克说。（记者孙晓玲）

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