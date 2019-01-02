博索纳罗宣誓就任巴西总统 强调恢复经济消除腐败

巴西总统雅伊尔·博索纳罗1月1日在首都巴西利亚正式宣誓就职。他在就职演说中强调，新政府将致力于恢复经济、消除腐败、打击违法犯罪。

当地时间1日下午3时许，博索纳罗在国会众议院大厅宣誓就职，成为巴西联邦共和国第38任总统，任期4年。

随后，博索纳罗发表就职演说。他说，眼下是国家重建、人民重拾希望的唯一机会。巴西正面临巨大挑战，只有懂得倾听人民的呼声，才能成功达成目标。

博索纳罗表示，新政府将团结广大人民，建立一个没有歧视和分裂的社会，同时还将发展教育，增加就业，加强基础设施建设，提高医疗卫生水平。

在经济方面，博索纳罗表示将保障国家利益，提倡自由市场，推行相关改革以改善公共财政。新政府将建立良性经济循环，增加信心，全面开放巴西市场，鼓励竞争，提高生产力。

演说结束后，博索纳罗与夫人米歇尔·博索纳罗乘敞篷车前往总统府“高原宫”，一路上向10多万从全国各地赶来的支持者频频挥手致意。在总统府举行的就职典礼上，博索纳罗从卸任总统特梅尔手中接过象征总统权力的绶带。而后，他面向聚集在三权广场上的民众再次发表演说。

博索纳罗指出，巴西人民不能再因意识形态而离心，贪腐、特权等恶习都将终结。巴西目前面临着经济危机、失业率高企等问题，新政府将推行改革，清除官僚主义，简化各类程序，让人民重拾对政府的信心。

中国国家主席习近平特使、全国人大常委会副委员长吉炳轩和来自40多个国家的代表出席了总统府的就职典礼。

2018年10月，在巴西总统选举第二轮投票中，社会自由党候选人博索纳罗战胜劳工党候选人阿达，当选巴西新一任总统。（记者周星竹）

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