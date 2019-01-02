特稿：硅谷的“中年烦恼”

在2018年岁末，美国谷歌公司首席执行官孙达尔·皮柴被召到国会山，就谷歌搜索涉及的隐私、数据收集、偏见与歧视等问题接受议员们的反复“拷问”。

此前，脸书等科技巨头首席执行官已多次被迫到国会山作证。尽管他们面对一些议员时游刃有余，有时甚至可以把答问搞成脱口秀；但2018年硅谷的各种问题确实让他们头疼不已，享誉数十年的硅谷似乎遭遇了“中年烦恼”。

巨头的阴影

一年来，硅谷科技巨头因为隐私保护、行业垄断等问题多次受到调查和处罚。脸书平台用户数据泄露丑闻不断发酵，首席执行官马克·扎克伯格先后出席美国国会和欧洲议会听证会，接受质询并公开道歉。欧盟2018年7月以违反欧盟反垄断规则为由，对谷歌处以43.4亿欧元（约合50亿美元）罚款，这也是历史上对高科技公司开出的最高罚款纪录。

这些巨头公司规模太大，不仅容易在管理运营中出现问题，还会在整个硅谷的生态中投下阴影，不利于初创公司发展。

大公司的工资福利日益上涨，这产生两方面不利影响：首先，高薪使员工离开公司创业的动力越来越小，而这原本是初创企业的一个重要来源；其次，年轻的公司无法给出足够高的薪酬，很难与脸书、谷歌、苹果这样资金雄厚的上市公司争夺人才。

在硅谷科技巨头的阴影下，初创公司也很难吸引到投资。初创公司的产品在市场稍露锋芒，便可能会被大公司利用研发、资金和市场优势轻易压制。

美国国会参议员伊丽莎白·沃伦表示，大公司曾经创造了改变世界的技术，理应获得成功和高额回报，但它们必须对后来者敞开未来的大门，让弱小的竞争者有机会再次改变世界。

一直以来，初创公司都是硅谷推动创新、实现“改变世界”承诺的重要力量。但近年来初创公司推出创新业务的数量陷入30年来的低谷。2017年，美国初创企业首轮融资的数量比2012年减少了约22%，疲态明显。

人才的流失

随着硅谷的发展，生活成本过于高昂的问题也日益显现，尤其是房价贵、交通堵，导致“逃离硅谷”成为2018年的一个热词。

房价是人们逃离硅谷的决定性因素之一。在旧金山租一套两居室房子，每月平均花费超过4000美元。房产价格更是连年暴涨，硅谷核心区帕洛阿尔托的房价中位数价格超过200万美元。

根据旧金山湾区近期的一项调查，46%的受访者计划在未来几年内离开湾区，而2016年这一比例还只有34%。硅谷一家智库的数据显示，2015年至2017年间，搬离硅谷的居民超过4.4万人。

与此同时，纽约、奥斯汀、西雅图、丹佛、迈阿密等城市科技产业蓬勃发展，正以各种优厚条件与硅谷争夺人才。如纽约成功招揽亚马逊第二总部，这家科技巨头宣布将在未来几年内提供约2.5万个工作岗位。在号称要打造“第二硅谷”的得克萨斯州奥斯汀，公寓租金还不到硅谷的一半。

美国签证政策收紧也影响硅谷招揽国际人才。以往，每年有两万多名外国人移居硅谷地区，大部分是高科技工作者。而在目前美国限制移民、签证收紧的情况下，外来科技人才和国际科技交流相应减少。

股市的低迷

过去9年多，美股创下“最长牛市”，硅谷科技股的带动功不可没。但经历2018年第四季度的数次大跌，科技股普涨的势头不再，整体步入低迷。一度市值达到万亿美元的苹果和亚马逊均从高点下跌约30%。

比特币等加密货币泡沫的破灭，也使硅谷相关企业股价备受打击。受芯片供过于求等因素影响，英伟达公司和超威半导体公司股价与年内高点相比均惨遭腰斩。

股市的表现是否在印证硅谷的“烦恼”？在各种问题交织之下，一些重大科技创新项目迟迟不能摆脱困境，也使得股市缺乏上升动力，比如以特斯拉为代表的新能源车一直在亏损的路上苦苦挣扎。

自动驾驶技术的发展也不尽如人意。2018年，自动驾驶车辆多次发生事故。优步公司一辆自动驾驶汽车3月在亚利桑那州测试时撞死行人，成为全球首例自动驾驶汽车导致行人死亡事故。有专家认为，自动驾驶技术还远未完备。

多年来，硅谷不断超越自身，对硅谷的质疑以及对硅谷衰落的预言一再落空。今天的硅谷如果独立计算已成为世界第19大经济体。但过去一年里硅谷面临各种烦恼，这次是真要从巅峰跌落，还是有潜力续写辉煌？有太多的问题留待今后解答。（记者徐兴堂、吴晓凌）

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)