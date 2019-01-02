2019年维也纳新年音乐会隆重登场

维也纳爱乐乐团新年音乐会1月1日在维也纳金色大厅隆重登场，向全世界乐迷献上一份传统的新年大礼。

今年音乐会的曲目依然以施特劳斯家族4位成员的作品为主，卡尔·米歇尔·齐雷尔的作品《肖恩菲尔德进行曲》等6首曲目首次在维也纳新年音乐会上亮相。德国指挥家克里斯蒂安·蒂勒曼首次登上维也纳新年音乐会的指挥台。

蒂勒曼在演出前接受奥地利媒体采访时说，过去几年他和维也纳爱乐乐团之间越来越熟悉，不过在新年音乐会的排练中，他仍然能“学习很多东西”。

新年音乐会的最后两首曲目——《蓝色多瑙河》和《拉德斯基进行曲》将整场演出推向高潮。《蓝色多瑙河》演奏前，蒂勒曼带领乐队齐声送上“新年快乐”的祝福。

演奏最后的曲目《拉德斯基进行曲》时，现场观众积极互动，在蒂勒曼的指挥下，不时合着节拍鼓掌配合，现场气氛热烈欢快。

1939年12月31日，维也纳金色大厅举办了首届新年音乐会，从1941年起改在每年元旦上午举行。奥地利广播公司从1959年开始进行电视实况转播，如今转播范围超过90个国家和地区。（记者刘向）

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