劳尔·卡斯特罗说古巴已准备好面对美国的对抗态度

古巴共产党中央委员会第一书记劳尔·卡斯特罗1日在参加古巴革命胜利60周年纪念活动时表示，古巴已准备好面对美国重新对古采取的对抗态度。

2019年1月1日是古巴革命胜利60周年纪念日，主场纪念活动在位于古巴圣地亚哥城北部的圣伊菲热尼亚公墓举行。劳尔·卡斯特罗在演讲中谴责美国政府恢复与古对抗局面，并表示古巴对此已有准备，不会畏惧任何威胁，同时要求古巴人民加强防御，进一步认真做好准备，面对美国可能造成的“最糟糕的情况”。

劳尔·卡斯特罗重申，尽管古美存在差异，但古巴愿意与美国保持“和平、尊重和互利的”双边关系。

他还在演讲中回顾革命历程，分析革命胜利以来古巴所面临的种种挑战，并声援拉美左翼政府和领导人。

这是劳尔·卡斯特罗自2018年4月卸任古巴国务委员会主席后第二次发表公开讲话。2018年7月26日，他在圣地亚哥参加古巴“七·二六”起义65周年纪念活动时发表演讲。

1959年1月1日，古巴革命取得胜利，美国政府随即对古巴采取敌视政策。1961年，美古断绝外交关系。次年，时任美国总统肯尼迪签署法令，对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2014年年末，古美两国启动关系正常化进程。2015年7月，两国正式恢复外交关系。但自特朗普2017年1月就任美国总统以来，美方宣布收紧对古政策，禁止美国公司与古巴公司、部门和其他机构进行商务往来。（记者朱婉君）

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