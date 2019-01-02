报告：全球女性每年跌倒死亡人数竟超过乳腺癌死亡人数

人民网讯 据美国媒体报道，世界卫生组织有关统计资料显示，全球65岁以上的成年人，每年有三分一因跌倒而严重受伤，避免跌倒一定程度上代表着寿命会更长。约20％的女性因髋部骨折而造成永久伤残，另外20％的女性在一年内死亡。实际上，每年因与髋部骨折及相关问题导致女性死亡的人数，超过因乳癌而死亡的女性。
资料指出，在中年时期保持好身体平衡，可保护未来免受影响。平衡是一种至关重要的生存技能，但它也很脆弱。30岁之后，用来站立的肌肉逐渐减弱，步伐开始缩短，步调放慢，对协调非常重要的视觉开始变得模煳。到了更年期，步态会更加不稳定。美国北卡州温士顿 - 塞伦州立大学(Winston-Salem State University )物理治疗教授米勒博士(A. Lynn Millar)指出，衰老并非人们失去平衡的唯一原因，然而平衡是一种"不用则废"的技能，如果维持活跃，可以继续保持平衡。（老任）
国际社会：中国呼吁全面构建全球化贸易将惠及世界 海外各界舆论认为，习近平主席在亚太经合组织工商领导人峰会上发表演讲，再度呼吁旗帜鲜明抵制保护主义，展示了他对全球合作、全球治理的积极看法。习近平对巴新、文莱和菲律宾的访问使中国与三国关系焕发新的生机，中国进一步对外开放和“一带一路”建设为世界提供互联互通新机遇。【详细】