英将用“火星钻”在南极采集岩石样本

英国格拉斯哥大学1日说，该校一个团队将利用一套原本设计用于钻探火星岩石的设备去南极采集冰盖下的岩石样本，以获取更多信息来了解地球的气候变迁。

据介绍，该校科研团队将携带这套“火星钻”设备前往英国设在南极的科考站。这套设备原本是设计供无人火星车任务使用，与普通钻探设备相比更加小巧，穿透岩石的能力也更强，团队认为它也适合用在南极钻取冰盖下的岩石样本。

按计划，团队将利用这个钻探设备来钻取冰盖下数百米处的岩石样本，并将它们运回英国进一步分析，如测量岩石中的放射性同位素。由于岩石中的某些放射性同位素水平与暴露在阳光下的时间长短相关，他们可以根据相关数据来推测这些岩石何时被冰盖覆盖，以及冰盖增长和消退的时间等。

领导开发这套钻探设备的格拉斯哥大学学者帕特里克·哈克尼斯说，这些分析数据“能够让我们验证气候分析模型，有助于未来在地球环境事务上做出更好的决策”。（记者张家伟）

(责编：袁昕 (实习生)、樊海旭)