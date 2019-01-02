俄居民楼爆炸 普京监督搜救

俄罗斯车里雅宾斯克州马格尼托哥尔斯克市一幢10层居民楼2018年12月31日清晨爆炸、部分坍塌，至少7人丧生，数十人下落不明。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京当天到马格尼托哥尔斯克监督搜救。

马格尼托哥尔斯克位于俄罗斯首都莫斯科东南1400公里。

俄罗斯卫星通讯社报道，当地时间上午6时左右，马格尼托哥尔斯克一幢居民楼爆炸，建筑物部分坍塌，48个单元房受损。

俄罗斯联邦侦查委员会说，爆炸看似由天然气泄漏触发。

12月31日是俄罗斯公共假日。爆炸时，居民楼内不少人仍在熟睡。

7人确认死亡。车里雅宾斯克州副州长奥列格·克利莫夫说，79人下落不明。俄罗斯紧急情况部晚些时候证实，仍有35人联络不上，不确定爆炸发生时这些人是否在居民楼内。

紧急情况部官员说，室外温度零下17摄氏度，不仅给搜救制造困难，同时降低了下落不明者的生还几率。

普京2018年12月31日下午来到马格尼托哥尔斯克，监督搜救。俄罗斯塔斯社报道，普京原打算当天赴黑海城市索契庆祝新年。

(责编：袁昕 (实习生)、樊海旭)