美公民疑涉间谍案在俄罗斯被捕 美国务院要求探视

据欧联网援引欧联通讯社报道，当地时间1月1日，美国国务院一名代表表示，俄罗斯方面已向美方通报，俄罗斯联邦安全局在莫斯科扣留一名美国公民，并指控他从事间谍活动。美国国务院希望俄罗斯同意美方行使领事探视权。

报道称，美国国务院代表指出，美方已向俄方提出行使领事探视权的要求，希望俄罗斯当局惠予协助。美国国务院代表并未说明在俄被捕的美国公民身分和被捕原因。

据报道，2018年12月31日，俄罗斯塔斯社发布的英文版新闻称，被捕的美国公民姓名为保罗·惠兰(Paul Whelan)。

事件发生后，保罗·惠兰的兄弟戴维·惠兰(David Whelan)在电邮中表示，保罗·惠兰已在俄罗斯被捕。戴维·惠兰未曾说明如何得知的消息，保罗·惠兰被捕时从事的工作，以及保罗·惠兰是否如地址纪录所呈现，来自密执安州的诺维(Novi)。

俄罗斯联邦安全局(FSB)31日在官方网站发布声明指出，一名美国公民因涉嫌从事间谍活动，28日在莫斯科已被俄联邦安全局在莫斯科扣留。案件已移交俄罗斯检察机关处理。检方指控美国公民违反俄罗斯刑法第276条，涉及“间谍罪”，可判处10至20年监禁。

近年来，俄罗斯与西方国家之间曾爆发一连串间谍事件。最近，俄罗斯同样被控在欧美国家从事非法情报收集和政治颠覆活动。俄罗斯公民布提娜(Maria Butina)承认在美国非法充当外国代理人，或将面临最高6个月监禁。(博源)

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