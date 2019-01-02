游客请注意！意政府允许威尼斯向游客征一日游上岸税

据外媒报道，意大利通过的2019年预算，允许威尼斯向一日游旅客征收上岸税，估计为一人2.5至5欧元，夏天旺季则可能高达10欧元。

威尼斯每年迎来数百万旅客，令这个城市不胜负荷。不少威尼斯人认为，大量旅客的到访，破坏了城市原有的个性。

威尼斯市长布鲁尼亚罗说，征收的上岸税会用来维持城市的清洁。

至于该税是否会用来取代酒店与民宿业者目前已在缴付的城市税，则不得而知。当地酒店与民宿业者一年缴付的税额约3000万欧元，而上岸税的税额预计可达5000万欧元。

不过，意大利官员说，游轮旅客比较容易认得，但通过飞机、陆路或铁路抵达的一日游旅客则比较困难。

威尼斯旅馆协会会长斯卡帕认为，任何从早上到傍晚到访的旅客必须了解，当地所提供的服务不是免费的。他们附加的这一些服务费是希望旅客能为当地的旅游业营业额做出一些贡献。

目前，意大利已经向那些到访意大利埃奥利群岛的旅客征收上岸税。

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