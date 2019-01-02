2019，世界经济五大看点

2018年下半年以来，全球主要经济体复苏动力减弱，增速出现放缓迹象，给世界经济前景蒙上阴影。面对多种变数，主要国际经济组织纷纷下调预期。国际货币基金组织（IMF）最新预测2019年世界经济增长３．７％，比此前预测值下调０．２个百分点。

2019年，世界经济增长会否像一些分析人士担心的那样“减速”？透过以下五大看点，今年世界经济走向脉络可见一斑。

看点一：中国信号怎么读

作为世界第二大经济体，中国经济能否在外部环境复杂严峻，经济面临下行压力的当下持续健康发展，受到各方关注。

深化多领域改革，推动高水平开放——不久前闭幕的中央经济工作会议为中国经济把向定调，致力于进一步提升经济的“安全系数”和“信心指数”，向市场传递了明确信号，增强了外界对中国经济发展的信心。

专家认为，中央经济工作会议以正面、积极的态度应对经济下行压力，将助力中国经济在世界经济中更好地发挥“稳定器”和“压舱石”的作用。

“放眼全球，极少有经济体干得比中国好。另外，中国经济增速放缓，并不意味着中国对世界经济的贡献率下降，它仍保持在30%左右。”世界银行中国局局长郝福满说。

看点二：美国经济怎么走

数据显示，从去年第三季度开始，全球几大主要经济体的增长都呈现放缓趋势。除德国、日本外，就连看起来经济增长势头强劲的美国，也处于随时可能“收油”的状态。

美联储去年12月发布的预测数据显示，2019年美国经济增速将放缓至2.3%，明显低于2018年。高盛首席经济学家哈丘斯表示，金融市场环境趋紧和经济刺激措施效果衰退，将成为美国经济增速下滑的主要驱动因素。

全球第一大经济体增速放缓无疑会拖累世界经济增长，但其将如何影响美联储货币政策更值得关注。日本瑞穗综合研究所首席经济学家长谷川克之认为，美国经济如果明显减速，美联储可以放慢加息节奏，但如果通胀率同时上升，美联储将不得不优先采取提高利率这一手段。如此一来就会造成过度紧缩，最终可能导致经济衰退。同时，如果美联储持续加息，美元继续走强，可能给新兴经济体带来本币贬值、资本外流、偿债负担加重等多重挑战。

看点三：欧洲裂变如何演

在欧洲一体化进程进入第62个年头之际，曾经的“三驾马车”齐齐陷入泥潭。英国“脱欧”在即，而“法德轴心”则因各自国内政治原因，难以在欧盟层面展现领导力。2019年，预计将有更多政治不确定性考验欧洲一体化，并对世界经济带来直接或间接的冲击。

德国汉堡世界经济研究所所长亨宁·弗佩尔表示，目前英国“脱欧”前景不明，意大利与欧盟分歧凸显，欧洲债务问题仍无妥善解决方案。欧洲在稳定、制度和规则等方面仍然挑战巨大，经济面临多重下行风险。

欧洲央行预计2019年欧元区经济增速为1.7%，较此前预测值下调了0.1个百分点。欧洲央行行长德拉吉明确表示，由于地缘政治因素、保护主义威胁、新兴市场脆弱性和金融市场波动相关的不确定性持续存在，欧元区经济增长前景正在转向下行。

看点四：经贸摩擦如何变

去年以来，全球范围内经贸摩擦骤然增多，政策风险重新上行，基于规则的多边贸易体制被削弱，成为世界经济面临的主要威胁之一。分析普遍认为，经贸摩擦一旦升级，将对2019年世界经济造成重大冲击。

IMF警告，贸易紧张局势加剧以及由此带来的政策不确定性上升可能挫伤商业和金融市场情绪，引起金融市场动荡，并导致贸易和投资减缓。贸易壁垒的增加会破坏全球供给链，阻碍新技术传播，最终导致全球生产率和福利下降。

世界大型企业研究会首席经济学家巴特·范阿克表示，如果不出现国际贸易摩擦全面升级等极端情形，未来半年内世界经济仍将保持较为强劲的增长势头。

看点五：债务风险如何解

IMF去年10月发布的《财政监测报告》显示，全球非银行业的公共和私人部门债务总额已达到182万亿美元，相当于2007年水平的1.5倍，同时超过40%的低收入经济体面临陷入债务困境的风险。

在债务规模如此之大的背景下，市场和企业更易受到金融环境收紧的影响。事实上，在适应发达经济体货币政策正常化的过程中，新兴市场和发展中经济体已经感受到了压力。这一进程如果突然加速，就可能带来更多挑战。

专家指出，债务风险能否得到有效化解，是全球经济能否保持稳定的关键因素之一。一旦债务违约大规模爆发，不仅会导致消费与投资萎缩，造成经济衰退，还可能引发全球金融危机。（执笔记者：马湛、欧阳为；参与记者：王乃水、王文、许缘、邓仙来、高攀、顾震球、孙晓玲、杨晓静、乔继红、钱铮、王沛、党琦、张兴军）

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)