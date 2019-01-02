俄罗斯新年之际抓捕一名美国间谍，释放了什么信号？

俄罗斯在新年到来之际宣布抓获一名美国间谍。由于美俄当前关系紧张，舆论认为，此事预示着两国将在新一年里继续加剧对抗。

据俄新社1月1日报道，俄罗斯联邦安全局去年12月31日宣布，该局工作人员12月28日在莫斯科抓获正在从事间谍活动的美国公民波尔·维兰。俄方随即根据有关法律对其刑事立案，目前正在进行必要调查。根据俄法律，若嫌犯罪名成立，他将面临10年至20年的监禁。报道称，事件发生后，俄外交部已严格按照俄美两国领事公约将美国公民在俄被捕一事通报给美方。美国国务院12月31日也证实，已收到波尔·维兰的被捕通知，美方要求俄方允许对他进行领事探视。俄美双方均未透露这一案件的具体细节。

俄联邦安全局退休少将米哈伊洛夫认为，抓获波尔·维兰表明，俄罗斯反间谍机构成功破坏美国情报机构的一次大型行动。他说，美国中情局2018年早些时候曾表示，由于俄罗斯反间谍机构的工作，美国情报部门从自己在莫斯科的线人那里得到的信息越来越少，本次间谍事件证明了这一说法。米哈伊洛夫称，俄反间谍机构如果没有嫌犯犯罪的确凿证据，就不可能公开这一消息。美国人之后可能会批评俄侵犯他们公民的权利等，现在要做的就是看美国如何回应。而俄国家杜马国际事务委员会副主席切帕则称，美国情报机构未来很可能也以间谍罪拘留并驱逐俄罗斯公民。

因俄前特工在英中毒案、俄乌冲突、美国总统大选“通俄门”等事件，俄近来与西方国家关系不佳。美国还以俄前特工中毒案等为理由对俄采取制裁措施。去年，俄公民布京娜被指涉嫌为俄情报部门搜集情报在美被捕。舆论认为，本次美国“间谍”在俄被捕与俄美间关系紧张有关。在新年到来之际，俄美发生此类事件，可能预示着新一年里两国关系将更为复杂。不过也有观点称，现在并不能排除俄是出于交换布京娜的考虑，才拘捕美国间谍的。据了解，俄总统普京在发给美国总统特朗普的新年贺电中称，俄美关系是保障战略稳定和国际安全的最重要因素，俄愿意与美国就最广泛的议题展开对话。（特约记者 温燕 柳直）

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