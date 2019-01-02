2018年尾，文在寅收最差成绩单

韩国民调机构“真实计量器”2018年最后一天发表调查数据称，现任韩国总统文在寅在2018年最后一周的民意支持率已经下降到45.9%，较前一周再度下降1.2个百分点，创下他执政以来新低。

调查受访者中，对文在寅政策表示不满者比例上升到49.7%，较前一周上升3.6个百分点。民调还显示，文在寅所属的执政党共同民主党的支持率为36.8%，最大反对党自由韩国党支持率为25.7%，朝野两大党之间的支持率差距进一步缩小。文在寅2017年上台时，其执政支持率一度高达约84%，创下历任韩国总统新高，但此后他的支持率节节下滑，去年10月跌破50%大关，直到现在交出任内“最差成绩单”。

民调人士分析称，韩国经济状况不佳，民众批评政府政策效果甚微，是文在寅支持率不断下降的最主要原因。过去一年，韩国25至29岁青年人的失业率一直保持在8%左右的高位。年轻一代尤其对文在寅政府失望，认为他没有兑现上任后“积极创造就业机会”的承诺。同时，韩国最大反对党自由韩国党日前指控青瓦台特別监察办公室非法监视平民，为此，首尔东部地方检察厅于上月26日搜查青瓦台。这一消息进一步加剧民众的不信任感，使得文在寅的支持率持续下滑。（特约记者 伊文）

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