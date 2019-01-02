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安倍新年感言称日本将迎来历史转折点

2019年01月02日09:44  来源：中国新闻网
 

日本首相安倍晋三1月1日发表新年感言，称考虑到今年新天皇即位，日本将迎来巨大的历史转折点。要把今年作为“开拓日本明天”的一年。

安倍说，“平成时代”是伴随着泡沫经济开始的，随后长期受通货紧缩影响。在日本“失去的二十年”里，就业率低下，未曾有过的自然灾害发生。

感言强调了第二届安倍内阁上台以来6年间在经济领域取得的成绩，“年轻人就业率达过去最高水平”“地方税收创新高”等。

安倍认为，本年度面临的最大课题为少子化和老龄化问题。他表示要在今年秋天启动免费幼儿教育，通过这些政策完善社会保障制度。

在外交层面，安倍表示本年度也存在很大挑战，伴随着美朝首脑会谈、日俄和平条约谈判、“日中新时代”到来等，在迎来巨大转机的情况下，将果断推进战后日本外交的“总决算”。

在新年感言中，安倍还提到了地方复兴的问题。安倍称地方的传统、文化以及地方民众真诚的待客之道吸引了大量外国游客。受灾地也在逐步恢复中，要进一步激发地方的活力。

(责编：袁昕 (实习生)、樊海旭)
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