金正恩发表新年贺词  重申要实现朝鲜半岛无核化

图片来自朝中社

人民网讯 综合报道，朝鲜最高领导人金正恩1日发表2019年新年贺词，表明有意与美国总统特朗普举行第二次朝美首脑会谈，同时重申要坚定不移地实现朝鲜半岛无核化。

当天上午9时，金正恩通过朝鲜中央电视台发表新年贺词。金正恩说，朝方已做好随时与特朗普面对面对话的准备，将争取实现国际社会都希望看到的结果。

金正恩还指出，朝鲜党和政府的立场是明确的、一贯的、坚定的，朝方将基于朝美领导人6月签署的联合声明致力于建立新的朝美关系，推进和实现半岛无核化，坚持建立半岛和平机制。

就韩朝关系，金正恩表示，得益于双边关系得到很大改善，韩朝加强了各领域的合作交流与人员往来，巩固了民族和解与团结。他还表示，朝方有意无条件重启开城园区和金刚山旅游。

据韩联社报道，金正恩从2013年起每年都以先录后播的方式发表原声新年贺词。2013年至2015年，朝鲜中央电视台等朝媒于1月1日上午9时许播出金正恩发表新年贺词的视频，2016年和2017年改于中午12点播出。值得一提的是，朝鲜中央电视台今年史无前例地公开了金正恩身穿西装步入劳动党中央委员会大楼的场面，金正恩当天坐在沙发上发布了2019年新年贺词。

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