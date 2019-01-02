阿富汗政府军与塔利班油田争夺战 双方伤亡惨重

人民网讯 据美国媒体报道，去年12月31日，阿富汗塔利班打死了20多名安全部队人员并攻占了阿富汗北部的几个安全哨所，并试图控制萨尔普勒省萨亚德区的油田。 政府军发动反击并击退武装分子。

当地政府的一名发言人贾比胡拉·阿玛尼(Zabihullah Amani)1日对新闻界说，塔利班发动了致命的攻击，一度控制了萨尔普勒省萨亚德区的油田。他说，包括警察和情报人员在内的阿富汗安全部队部署在萨尔普勒省省会郊区的这个设施，击退了塔利班的袭击。阿曼尼还说，安全部队数人战死，至少有23人在几个小时的激烈冲突中受伤。死者还包括高级警官和情报局官员。阿富汗官员还说，那里的激战持续到第二天，但是没有透露伤亡人数。

一名塔利班发言人声称，他们攻占了安全哨所并占领油田，并打死了政府军50多人。双发各执一词，目前无法立即核实，而且叛乱武装经常夸大战果。 （老任）

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