俄罗斯居民楼爆炸坍塌，11月大男婴冰冻中被困35小时获救

俄罗斯车里雅宾斯克州马格尼托哥尔斯克市一栋居民楼新年前夕因爆炸部分坍塌，一名男婴在冰冷气温中困在楼内35小时，1月1日获救。

这座居民楼10层高，12月31日早晨发生爆炸，部分楼体垮塌，7人确认遇难，36人失踪。爆炸据信由天然气泄漏引起。

马格尼托哥尔斯克市位于首都莫斯科以东大约1700公里，事发当天气温为大约零下17摄氏度。

获救男婴11个月大，获救时躺在床上，身上包裹得严严实实，因而得以在严寒中存活。俄罗斯国际文传电讯社报道，一名救援人员听到婴儿哭声，一场“大规模”救援继而开始。由于一些建筑材料有脱落风险，搜救过程艰险。一名俄罗斯官员说：“数百人等待（救援人员）把婴儿从废墟中救出。奇迹发生了……救援人员眼含泪水。”

男婴获救后，一名救援人员抱起他，裹上毯子，跑向救护车。

男婴头部受伤且严重冻伤，在医院接受治疗。他的母亲已经赶到医院。

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