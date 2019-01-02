俄罗斯居民楼爆炸死伤多人 一婴儿奇迹生还

人民网讯 据法新社报道，2018年12月31日凌晨，位于俄罗斯车里雅宾斯克州(Tchéliabinsk)马格尼托哥尔斯克(Magnitogorsk) 马克思大道164号的居民楼发生天然气爆炸，导致该居民楼内的一个单元发生坍塌。已知9人遇难，十几人“失踪”，多人受伤，一名仅10个月的婴儿奇迹般生还。

据报道，这栋居民楼建于1973年，10层高楼中居住着1100人。天然气爆炸瞬间炸毁了数套单元房。

俄罗斯侦查委员会发言人彼特连科表示，“俄罗斯侦查委员会主席巴斯特雷金已责令对该事件进行刑事立案，并派遣总部的罪行调查学家前往事发地。”

另外，俄罗斯紧急情况部表示，爆炸中发生的奇迹是他们从废墟里救出了一个10个月大的婴儿。当地的气温夜里达零下18摄氏度，婴儿获救时躺在床上，身上包裹得严严实实，正是温暖的摇篮挽救了这个小生命。（老任）

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