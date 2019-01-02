综述：金正恩新年贺词释放一系列积极信号

新年伊始，朝鲜最高领导人金正恩发表贺词，他重申要坚定不移地实现朝鲜半岛无核化；愿意进一步发展朝韩、朝美关系，随时准备和美国总统特朗普再次举行会谈。新年贺词释放了一系列积极信号，引发国际社会普遍关注。

新年贺词中，金正恩明确表达了朝鲜在半岛无核化方面的态度和决心：建立朝美两国间新型关系，构筑朝鲜半岛永久和平机制，实现朝鲜半岛完全无核化。

分析人士认为，金正恩的新年贺词向美国释放了善意。朝鲜去年宣布不再制造和试验核武器并销毁了部分核设施后，美国方面没有对朝鲜的无核化举措做出积极的回应，导致朝美关系以及朝鲜半岛无核化进程陷入僵局。

半岛无核化停滞不前的一个重要原因是朝美双方缺乏互信。美国对朝鲜是否真的愿意弃核表示怀疑，因此在制裁方面始终不肯放松。而朝鲜在无核化方面做出了一系列积极举动后依然得不到美国的积极回应，看不到制裁松动的迹象，也不肯继续往前走。专家认为，要打破目前的僵局，需要双方在新的一年中相向而行，采取果断的举措，尽快在双边合作上见到成效，这样才能使无核化进程重回正轨并继续前行。

金正恩在新年贺词中表达愿意无条件重新开放靠近两国边界的开城工业园和金刚山旅游区。

开城工业园和金刚山旅游区曾是朝韩两国合作典范。由于多种原因，双方在两个项目上的合作中断。朝鲜方面认为，重启这两个合作项目是朝韩未来展开深度合作的抓手。

金正恩在新年贺词中还指出，从根本上停止双方的军事对峙，阻止外来军事势力卷入和干涉半岛事务，是半岛和平、繁荣和稳定的重要前提。

金正恩在去年的新年贺词中表达了积极营造民族和解氛围的新年愿望。事实证明，过去一年，朝鲜在化解半岛危机方面确实做出了努力并取得成果。

朝鲜半岛和平与无核化进程延宕多年，走走停停，问题复杂，非朝夕之间能彻底解决。在新的一年里，朝鲜半岛有不少事情值得期待，其中包括计划中的朝美第二次首脑会晤，朝鲜领导人访问首尔以及朝韩双方逐步落实多项合作计划等。（新华社记者 江亚平、程大雨）

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