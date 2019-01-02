金正恩强调实现半岛无核化坚定意志

朝鲜最高领导人金正恩1日在新年贺词中强调实现朝鲜半岛完全无核化的坚定意志，并表示愿意进一步发展朝韩、朝美关系。

据朝鲜中央电视台播出的金正恩新年贺词讲话视频，金正恩在谈及北南关系时表示，希望以去年朝韩关系发展中取得的宝贵成果为基础，今年在为实现北南关系发展、和平繁荣和祖国统一的斗争中取得更大进展。

他强调，不应再举行与外部势力的联合军演，应停止向朝鲜半岛引入外来的战略资产等战争装备。应在停战协定当事各方的紧密联系下，积极促进多方会谈，推动朝鲜半岛当前的停战体制向和平体制转换。

金正恩说，朝鲜有意在无任何前提条件或代价下，重启开城工业园区和金刚山旅游。

在谈及朝鲜半岛无核化和朝美关系时，金正恩表示，为建立两国间新关系、构筑半岛永久和平机制，实现半岛完全无核化是朝鲜党和政府不变的立场及其本人的坚定意志。为此，朝方宣布不再制造或试验核武器，不使用或扩散核武器，并采取了一系列实际举措。如果美方能对朝方的先行主动举措以相应的值得信赖的举措作出回应，两国关系将更好更快地前进。

金正恩说，朝鲜无意执念于朝美间不美好的过去，只要不固执己见、本着相互认同和尊重的原则，提出公正的提案，以正确的对话姿态来解决问题，双方必能取得有益的共识。

金正恩表示，他随时准备和美国总统再次举行会谈。如果美国不遵守承诺，误判朝鲜人民的耐心，依然对朝制裁施压，那么朝鲜也将可能不得不为自身主权和最高利益、为实现朝鲜半岛和平安全而“寻求新路”。

金正恩说，朝鲜党和政府将本着自主、和平、友好的理念，继续强化与社会主义国家的团结协助，发展与所有对朝友好国家的关系。

金正恩在新年贺词中还回顾了去年朝鲜经济社会发展取得的成就，并就今年各行业领域的建设发展提出目标和要求。（记者 程大雨、江亚平）

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