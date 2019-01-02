2019：中国外交的世界期待

一元复始，岁序更新。当时间的车轮转入2019，中国特色大国外交翻开新的篇章。世界在关注，新一年的中国外交将有什么新作为、提供什么新方案、创造什么新机遇。

在世界面临百年未有之大变局，国际局势复杂多变的形势下，世界渴望分享中国扩大开放的机遇，期待深化与中国友好合作，希望中国智慧助力破解国际和地区难题，期盼中国为完善全球治理作出新的贡献。

共享开放机遇

回望2018，合作共赢是中国外交的鲜明气质。共建“一带一路”国际合作走向深入，亮点纷呈。迄今为止，中国与沿线国家贸易总额超过6万亿美元，对沿线国家投资超过800亿美元，为当地创造了24万个工作岗位。

展望2019，中国外交的一个关键词是“开放”。秉持合作共赢的原则，中国将与世界各国一道，在开放中扩大共同利益，在合作中实现机遇共享。

作为2019年中国重要主场外交活动——第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，将成为共建“一带一路”进入新阶段的重要标志。中国将扎实推进各项筹备工作，广泛听取沿线各国意见，聚焦项目落地、政策对接和机制建设，进一步凝聚共识，明确方向，扩大成果，推动共建“一带一路”取得更高质量、更高标准、更高水平发展，在气势磅礴的“大写意”基础上，描好精准细腻的“工笔画”。

首届中国国际进口博览会刚刚落幕，众多外国企业已签约参加2019年将举行的第二届进博会，中国的市场潜力和发展红利令世界充满期待。正如澳大利亚新南威尔士大学助理校长劳里·皮尔西所说，一个强大的、自信的中国会为世界带来更多机遇。

开放的中国，助推联通的世界。进博会与“一带一路”国际合作高峰论坛交相辉映，都是中国推动构建开放型世界经济的重要实践。盘古智库高级研究员梁亚滨说，在贸易保护主义和单边主义抬头的当下，中国倡导的开放之举契合世界期待，具有时代意义，而世界也将分享中国开放发展的红利。

深化友好合作

展望2019，这一年将成为标记中国全面推进与世界各国友好合作的一年。这一年也将成为中国与全球伙伴深化合作共赢、携手构建命运共同体的重要一年。

这一年，恰逢中俄建交70周年，中美建交40周年。

2018年，在两国元首战略引领下，中俄全面战略协作伙伴关系在高水平上取得大发展，各领域合作成果丰硕。在建交70周年的历史节点，坚持元首外交的战略引领，深化各领域务实合作，把中俄全面战略协作伙伴关系推向新高度，符合中俄两国人民的共同期待，也将为维护国际公平正义和世界和平稳定作出更大贡献。

40年来，中美关系历经风风雨雨，但总体保持稳定前行。站在中美关系关键的当口，中美两国的选择不仅会对彼此的经济、社会产生影响，也关系到两国和世界的发展与繁荣。历史一再证明，合作是中美双方最好的选择。去年12月，中美两国领导人在阿根廷举行了成功会晤，达成重要共识。双方同意，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，并就经贸问题达成原则共识。

新的一年，中国愿同美国一道，总结40年中美关系发展的经验，加强经贸、两军、执法、禁毒、地方、人文等交流合作，保持在重大国际和地区问题上的沟通与协调，相互尊重彼此重要利益，推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，让两国关系发展更好造福两国人民和各国人民。

复旦大学美国研究中心主任吴心伯教授认为，从双边层面看，中美经贸合作空间很大，两国经济关系不可能脱钩。从地区层面看，亚太地区的经济发展和稳定离不开中美协调。从全球层面看，中美两国可以在气候变化、网络安全等许多全球治理问题上展开合作。

新的一年，中国将与欧洲国家共同坚持多边主义，携手完善全球治理，维护国际规则和秩序。中国将继续与周边国家增进互信，拓展务实合作，深化利益交融。中国将秉持正确义利观和真实亲诚理念，落实中非合作论坛北京峰会和中阿、中拉论坛成果，加快构建中国同发展中国家的命运共同体。

维护世界安宁

迈入2019，世界面临新的历史关口，各国的选择无疑将影响未来的发展轨迹。毋庸置疑的是，中国将继续担当“稳定器”，为破解国际热点、难题提出中国方案，为助益地区安全和世界安宁贡献力量。

在朝鲜半岛问题上，中国鼓励和支持朝美双方继续开展对话并取得积极成果。中国将全面履行在联合国安理会决议中承担的国际义务，同时推动美朝及其他各方沿着“双轨并进”思路探索前行，早日实现半岛完全无核化并建立半岛永久和平机制。

在维护伊朗核问题全面协议问题、缅甸若开邦问题以及阿富汗、叙利亚、巴勒斯坦等问题上，中国愿同各方一道，为问题的解决不懈努力，回应国际社会的殷切期待。

复旦大学国际关系与公共事务学院教授苏长和认为，当今世界霸权主义、强权政治依然存在，保护主义、单边主义不断抬头，传统安全和非传统安全问题复杂交织，国际社会期待汲取东方智慧，借鉴中国方案，希望中国在维护地区和世界的稳定安宁方面，继续发挥积极作用。

增益全球治理

回望2018，世界力量对比加速演变，单边主义保护主义不断蔓延，现存国际体系受到冲击。身为大国的中国将如何作为，牵动全球视线。

展望2019，中国将继续秉持共商共建共享的全球治理观，坚定支持以规则为基础的多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系，支持联合国系统在全球治理进程中发挥关键平台作用。

近年来，中国提出并稳步推进“一带一路”建设，发起成立亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行、丝路基金、南南合作援助基金和中国—联合国和平与发展基金等，丰富了全球治理的体制机制，不断补强南方国家在全球治理中的短板。

“能力越大，责任越大。在完善全球治理方面，中国愿意作出与自身能力相匹配的积极贡献，这也是世界对中国的期待。”梁亚滨说。伴随中国综合国力提升，中国为维护世界和平与促进共同发展，不遗余力地贡献智慧和力量，积极提供国际公共产品。

中国将始终是全球治理改革的积极贡献者。2019年，中国将支持在维护核心价值和基本原则基础上，对世界贸易组织进行必要改革和完善，支持各国共同推进2030年可持续发展议程，支持气候变化《巴黎协定》尽早生效落实。

中国理念世界认同，中国贡献世界期待。中国不断为全球治理注入正能量，提供新动能。正如英国剑桥大学高级研究员马丁·雅克所说，中国在联合国、国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织等机构中发挥着越来越活跃的作用，“成为推动改革的重要力量”。

展望未来，一个开放自信的中国，将以更加开阔的视野和更加博大的胸怀拥抱世界，汇聚起各方共建人类命运共同体的磅礴之力，为人类的繁荣与进步作出新的更大贡献。（新华社记者 闫亮）

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