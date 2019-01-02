2018年年底出手！俄联邦安全局拘押美国“间谍”

俄罗斯联邦安全局2018年12月31日确认拘押一名涉嫌从事间谍活动的美国公民。

美国驻俄罗斯大使馆暂时没有回应这一消息。

【刑事立案】

俄联邦安全局当天在一份声明中说，涉案美国人2018年12月28日在首都莫斯科遭拘押。当时，他“正从事间谍活动”，遭当场抓获。

声明说，俄方依据俄罗斯刑法第276条对这名男子刑事立案。这一条款所涉罪名的对应刑罚最高为20年监禁。

俄罗斯塔斯社的报道以“保罗·惠兰”指称这名男子。

声明没有公开这名男子的更多细节，也没有说明他涉嫌的间谍活动性质。

【知会美方】

2014年3月，克里米亚地区经由公投脱离乌克兰、并入俄罗斯。美国和欧洲联盟指认俄罗斯“非法吞并”克里米亚，对俄方施加制裁。近来，美国对俄罗斯制裁力度加强，屡屡以一名俄罗斯前特工在英国中毒事件以及俄罗斯方面干涉美国选举为由施加制裁。

俄罗斯政府先前多次回应，称美国对俄制裁非法，会予以反制。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京2018年12月20日在年度记者会上谈及西方对俄制裁时说，“这是西方在遏制俄罗斯力量发展和竞争能力”。

俄罗斯外交部31日晚些时候告诉俄卫星通讯社，俄方已将这名美国公民遭拘押的消息告知美方。俄外交部同时证实，这名美国公民为保罗·尼古拉斯·惠兰。

“就美国公民保罗·尼古拉斯·惠兰遭拘押一事，联邦安全局声明已经包含现阶段所能提供的所有信息……”俄外交部说，“在我们这方面，我们能补充的是，依据（俄美）双方领事公约，我们已及时将消息告知位于莫斯科的美国大使馆。”（闫洁）（新华社专特稿）

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