青睐隐身技术！ 伊朗军方拟升级海军快艇

伊朗伊斯兰革命卫队指挥官2018年12月31日说，伊方打算升级海军快艇，以隐身技术“武装”它们并配以新导弹。

伊朗伊斯兰共和国通讯社以革命卫队海军司令阿里－礼萨·坦格西里为消息源报道，伊方“正试图让革命卫队的快艇更为敏捷，用隐身技术‘武装’它们”。

坦格西里说，这些快艇航速可达80节，大致相当于每小时150公里，还将配备新式导弹。

坦格西里没有说明伊方是已经掌握这些技术，还是仍处于技术开发阶段。

伊朗海军时常与美国海军在波斯湾、即海湾“斗法”。2017年8月，美军一架“超级大黄蜂”式战机准备返回“尼米兹”号航空母舰时，遭遇一架伊朗固定翼无人驾驶飞机逼近，相距最近时不足30米。不过，美国海军第五舰队说，自那以后，没有在海湾遭遇伊方“不安全且不专业”互动。

美国2018年5月退出伊朗核问题全面协议，恢复对伊制裁。伊朗方面多次警告，如果美国阻止伊朗出口原油，伊方将不惜封锁霍尔木兹海峡。12月21日，美国海军“约翰·斯滕尼斯”号航母打击群驶入海湾，遭遇伊朗海军多艘快艇尾随。（闫洁）【新华社微特稿】

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