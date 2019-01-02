中国驻美大使：中美关系应继续由两国人民来定义

人民网华盛顿1月1日电（记者 胡泽曦）2019年1月1日是中华人民共和国和美利坚合众国建立外交关系40周年纪念日，中国驻美国大使崔天凯在美国《今日美国报》发表题为《发展面向未来的中美关系 维护两国人民的共同利益》的署名文章，回顾两国建交40年发展历程和经验，展望中美关系未来。

文章指出，40年前，中国改革开放与中美建交同步开启。改革开放为中美建交和两国关系发展提供了动力和活力，中美建交为中国改革开放创造了十分重要的外部条件。这两大历史进程的交织，为两国和世界人民带来了巨大利益。如今，中美两国日均贸易额达15亿多美元，年均为每个普通美国家庭节省850美元以上。按照美国商务部统计数据，2015年美国对华出口支持了美国内91万个就业岗位。中美双方平均每天有1万多人往返，到太平洋彼岸生活、就业、学习、旅游等。

崔天凯指出，40年来，中美关系的发展不仅为两国带来了互利和双赢，还为世界和平与发展的共赢局面奠定了有利条件。中美关系的稳定发展像空气和水一样，滋养着两国和世界人民。“脱钩”或彼此隔绝这样不负责任的做法，必将殃及中美两国人民，也将殃及世界。

崔天凯认为，过去40年，中美两国在经济、社会、科技、军事等各领域都发生了日新月异的变化，相互间难免出现一些分歧，很多问题也不可能在一夜之间解决。分歧尽管难以避免，却可加以有效管控，因为维系两国关系发展的一些重要因素没有改变：两国人民都追求更加美好的生活；两国需合力应对重大全球性挑战。中美双方的共同利益远大于矛盾分歧，合作是唯一正确选择。维系两国关系的政治基础不能改变。双方要尊重彼此的核心利益和重大关切，严格遵守中美三个联合公报，坚持“一个中国”原则毫不动摇。

崔天凯在文章中写道，习近平主席曾指出，要永远把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。林肯总统曾表示，民有、民治、民享的政府不会消失。我们应立足两国人民的根本和共同利益，发展面向未来的中美关系。在新的国际形势下，中美关系又一次站在了历史的十字路口。两国人民对中美关系的发展寄予厚望，期望从中更多获益，他们的共同利益必将超越 “政治正确”，超越两国之间的某些分歧。展望未来40年，中美关系应继续由两国人民来定义。

崔天凯强调，中美合则两利，斗则俱伤。我们要在两国元首共同引领下，只争朝夕，推进以协调、合作、稳定为基调的双边关系。双方要加强沟通、增进互信、聚焦合作、妥处分歧，包括加紧协商解决经贸分歧等。中美关系大厦建立在共同利益的坚实基础之上，过去40年虽然历经风雨，依然屹立。想要损害或推翻这一基础，只会两败俱伤。为子孙后代留下一个稳定和充满机遇的中美关系是我们共同的历史责任。

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