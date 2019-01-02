安倍发表新年讲话 欲加快谈判日俄和平条约

日本首相安倍晋三1日发表新年讲话时承诺，日本将在2019年与俄罗斯就缔结和平条约加快谈判。

安倍说：“我们现在处于重要转折点，将积极寻求解决日本（第二次世界大战）战后的外交问题。”日本政府人士说，安倍定于21日访问俄罗斯，会晤俄罗斯总统弗拉基米尔·普京。届时，两人将详细讨论缔结和平条约事宜。

日本和俄罗斯迄今没有缔结和平条约，“北方四岛”领土争端是主要原因。“北方四岛”指国后岛、色丹岛、择捉岛和齿舞诸岛，日本称“北方领土”，俄罗斯称为“南千岛群岛”。

这些争议岛屿位于日本北海道以北、俄罗斯堪察加半岛以南即千岛群岛南部，二战结束以来相继由苏联和俄罗斯控制。

安倍和普京去年11月在新加坡会晤，商定依据《日苏共同宣言》加快日俄和平条约谈判进程。俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫随后澄清，两国商定以《日苏共同宣言》为依据讨论领土争端，不意味着俄方将“自动”移交争议岛屿。（张旌）【新华社微特稿】

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