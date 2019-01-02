假期不闲着！英首相就“脱欧”再向欧盟提要求

英国首相府发言人2018年12月31日说，首相特雷莎·梅圣诞节假期至今一直与欧洲联盟领导人接触，希望就双方达成的“脱欧”协议得到欧盟进一步保证，以争取国内足够多议员投票支持“脱欧”协议。

【索要保证】

这名发言人说：“她假期与欧盟方面联系，本周将更加频繁。我不能列出名单，但她一直在与欧盟领导人接触，将持续至（议会下院）投票以前。”

英国定于3月29日正式“脱欧”。欧盟去年11月召开特别峰会，通过与英国达成的“脱欧”协议。英国议会下院原定去年12月11日表决“脱欧”协议，但特雷莎·梅在投票日前一天宣布推迟表决。

英国议会下院定于9日重新启动“脱欧”协议辩论，预期持续至10日。投票表决将在14日开始的那一周举行。

“脱欧”谈判中，英方没有能提出避免英国北爱尔兰地区与欧盟成员国爱尔兰之间重新设置实体海关和边防检查设施的具体方案，欧盟因而提出“担保方案”，即英国正式“脱欧”后，北爱暂时留在欧洲单一市场和关税同盟，遵循欧盟相关规则，直至英方提出“更好”方案。

这份“担保方案”招致在野党工党和执政党保守党部分成员反对，成为“脱欧”协议获得议会通过的最大障碍。不少人担忧，这一方案将使英国“永远”留在欧洲关税同盟，“脱欧”有名无实。

英国媒体报道，特雷莎·梅希望就“担保方案”得到欧盟进一步保证，即这一方案不太可能真正启用。

【苦劝支持】

英国首相府发言人说，特雷莎·梅在圣诞节期间与欧盟领导人的磋商没有取得进展，她希望在议会下院投票前得到欧盟方面保证。当被问及首相是否对磋商成功抱有信心时，这名发言人回答：“是的，这是她的工作重点。”

特雷莎·梅2018年12月31日发表新年讲话，敦促议员支持她与欧盟达成的“脱欧”方案。她说：“新年是向前看的时候。2019年，英国将翻开新篇章。我谈判达成的‘脱欧’协议兑现了英国民众（2016年）公投的结果。今后数周，议员们将作出重要决定。”

按她的说法，如果协议获通过，英国将按部就班地脱离欧盟。一旦协议遭否决，英国可能面临“无协议脱欧”的混乱局面，或是无法“脱欧”。

英国媒体几天前以消息人士为来源报道，保守党和工党资深议员正在联手计划推迟英国“脱欧”预定日期，以避免协议遭否决后触发“无协议脱欧”。如果英国政府不提议推迟“脱欧日”，他们将向政府施压，把这一日期延后至最晚7月。（张旌）（新华社专特稿）

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