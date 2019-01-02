谈及面临贪腐调查 以色列总理“不打算辞职”

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡2018年12月31日在巴西东南部城市里约热内卢举行的新闻发布会上重申，即便以色列总检察长接受警方建议，启动他所涉案件的诉讼程序，他也不会立即辞职。

内塔尼亚胡2018年12月28日到访巴西，出席1月1日巴西新总统就职典礼。在巴西逗留期间，他将会晤同样出席就职仪式的美国国务卿迈克·蓬佩奥，讨论美国从叙利亚撤军的打算和伊朗在中东地区的动向等议题。

谈及他本人在以色列国内面临的“麻烦”，内塔尼亚胡在新闻发布会上告诉听众：“我不打算辞职。”

他所说辞职可能性关联以色列警方指认。警方认定，内塔尼亚胡收受贝泽克电信公司前控股股东沙乌勒·埃洛维奇贿赂，作出有利于这家通信运营商的政策调整；作为回报，贝泽克公司旗下“瓦拉”新闻网站发布有利于内塔尼亚胡及其妻子萨拉形象的报道。

以色列警方2018年12月建议检察机构起诉内塔尼亚胡，罪名涉及受贿和欺诈等。2017年初以来，内塔尼亚胡因涉嫌贪腐多次接受警方问询。警方先后三次就不同腐败嫌疑建议起诉内塔尼亚胡，而内塔尼亚胡否认违法。

路透社报道，如果以色列总检察长接受警方建议，需先行举行听证会，随后确定是否立案。

内塔尼亚胡说：“依据法律，听证期间总理不必辞职。直到对我的举证结束，听证才算结束。”他说，试想听证结束时，法官认为不应立案，那该是多么“荒唐”。

以色列总检察长预期会推迟作出决定，以避免影响议会选举。内塔尼亚胡2018年12月24日宣布，政府同意解散议会，预期把议会选举提前至2019年4月。一些分析师认为，选民如果“重新授权”、即再次让内塔尼亚胡所属政党赢得组阁权，或许有助于他更好应地对贪腐调查。

内塔尼亚胡1996年至1999年任以色列总理，2009年起再度出任，连任至今。（陈立希）（新华社专特稿）

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