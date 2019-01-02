原标题：中美建交40年：合作一直是“最好的选择”

深明大义

四十“不惑”，并不在于中美不会出现新的问题与分歧，而在于已清晰且准确地总结出了存在与发展的本质规律与逻辑，即“合作是中美最好的选择”。

2019年1月1日，中国国家主席习近平与美国总统特朗普互致贺信，热烈祝贺中美两国建交40周年。在贺信中，习近平主席为历经风雨、始终前行的中美关系总结出最具战略性的关键成功经验：合作是双方最好的选择。

合作是中美四十年主基调

整整40年前，中美两国领导人以高瞻远瞩的战略眼光共同推动、实现了中美关系的正常化。这一重大的大国关系调整，对于当时的中美两国乃至全世界的重要意义不言而喻。

对美国而言，通过与北京建立正常外交关系，不但在冷战格局下为自身创造了更为主动的战略空间，更是得以有机会拥抱具有10亿人口广阔市场，且正在改革开放起跑阶段的中国。对中国而言，中美建交不但有助于彻底摆脱对抗与隔绝的国际环境，更是中国自身改革开放的必然需要。

过去40年来，中美之间的合作贯穿着各个领域，成为两国关系发展的最核心主线。中美贸易关系在合作共赢的基础上实现了快速且高水平的增长。如今中美两国已互为最大贸易伙伴，其贸易量从1979年的25亿美元增长到2017年的约5800亿美元，不到40年增长就超过了230倍。

中美经贸合作符合国际分布与市场规律的快速稳步推进，同时为两国民众带来了巨大福祉。仅据2015年美方数据显示，美中双边贸易与双向投资就为美国创造了超过260万个就业岗位，而这个数字如今还在提高。

在经贸纽带日益密切的同时，中美人文交流也始终在两国关系中扮演着基础动力的关键角色。仅以教育领域为例，时至今日，中国在美留学生数量已超过35万，而美方也从“十万强”计划扩展到了“百万强”计划，争取到2020年实现100万个美国留学生在华学习。

以合作实现互利共赢、以合作广植民意“地基”，即便是在过去40年遭遇波折时，中美双方仍旧是通过合作来逐渐实现柳暗花明、峰回路转的。

无论是在二十世纪80年代末、90年代中期，还是在新世纪之初，乃至过去的一年中，每每中美关系由于各种原因要面临暴风骤雨之时，两国领导人都反复强调两国保持寻求共同点的合作的巨大意义，最终均以理性选择度过了危机。

元首外交引领中美合作

中美两国在不同历史时期能够达成并始终坚持以合作作为主线，坚持“合则两利，斗则俱伤”的经验，其关键在于两国元首外交的战略引领。

2017年4月，中国国家主席习近平在美国佛罗里达海湖庄园，与刚就任不到三个月的美国总统特朗普会晤，双方决定将过去的两个高级别对话与磋商机制创造性地丰富为四个高级别对话机制。这一重要成果本质上对两国共同关心的问题进行了重新梳理，涵盖了以往中美关系中经济、文化、外交等各个重要领域，对巩固和推进中美两国在各领域深入合作的意义重大。

2018年12月，习近平主席与特朗普总统在G20峰会上，举行了又一次具有战略引领意义的会晤。也正是这次历史性会晤，将中美经贸关系再次带回到了正常轨道，即回到了通过双方相互尊重、平等诚信、相向而行的对话与协商方式化解分歧的历史经验上来。

2019年是中美两国关系正常化的40年。40年，可谓“四十不惑”，而其中的“不惑”并不在于不会出现新的问题与分歧，而在于已清晰且准确地总结出了存在与发展的本质规律与逻辑，即“合作是中美最好的选择”。

40年风雨、40年成就，中美两国及其所处的世界，相比于40年之前，都发生了巨大的变化，这些变化虽然为两国调整政策乃至调整彼此关系提供了动力，但却绝非是两国忘记“合作”这颗初心的理由。

作为21世纪负责任的大国，携手走过40年的中美更需要以协调、合作、稳定为基调，管理好、发展好两国关系，为两国造福、为世界造福。

□刁大明（中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、国际关系学院副教授）

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