世界欢迎努力奔跑的中国

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海南博鳌亚洲论坛永久会址

游客在浙江省安吉县天荒坪镇余村留影

首届中国国际进口博览会主会场上海国家会展中心

图片均由新华社发

中国国家主席习近平发表的新年贺词，为世界送上了暖意与信心。2019年的钟声已经敲响。对于国际社会以及海外华侨华人来说，一个在追梦路上努力奔跑的中国，意味着更多的机遇，也意味着更好的未来。

始终把人民装在心里

“习主席的新年贺词总是温暖人心、鼓舞人心、振奋人心，是一年里最温情的陪伴。”俄罗斯华侨华人青年联合会会长吴昊告诉本报记者，收听收看习近平主席的新年贺词，早已成为旅俄侨胞每年迎新聚会不可或缺的内容。“习主席在贺词中总结的中国过去一年取得的成绩，有目共睹，我们旅俄侨胞的民族自豪感一年更比一年强。”

“民生”“开放”“人民”，这是新年贺词留给韩国《中央日报》中国研究所所长韩友德印象最深的三个关键词。他认为，习近平提到中国农村脱贫成果，表明中国领导人过去一年对脱贫攻坚工作的重点关注和努力。“开放的大门只会越开越大”，则让人们从中看到中国将改革开放进行到底的决心。

新年贺词中那份始终如一的人民情怀，也深深触动了海外华侨华人的心。“我注意到，习主席在贺词中提到了科学家、工程师、快递小哥、环卫工人、出租车司机等各行各业的群众，朴实的话语体现的是人民领袖对人民大众的关怀。”澳大利亚国际文化产业协会主席杨志唯对本报记者说。

“习主席始终把人民装在心里，牵挂着各项民生工程落实得怎么样，人民关心的问题是否解决了，是实实在在执政为民的好公仆。”尼日利亚华助基金会主席陈光对本报记者说。

为世界带来巨大机遇

2018年，中国综合国力不断提升，日益走近世界舞台中央。很多新老朋友来到中国，中国领导人也出访五大洲，朋友圈越扩越大。

“正如习主席所说，我们举办了博鳌亚洲论坛年会、上海合作组织青岛峰会、中非合作论坛北京峰会等主场外交活动，提出了中国主张，发出了中国声音。”陈光对中非合作论坛北京峰会的印象尤其深刻。“中非合作开启了新篇章，这对众多赴非投资兴业的企业来说是宝贵的福音。”

吴昊曾在第四届东方经济论坛现场亲耳倾听习近平主席掷地有声的中国主张，在他看来，“2018年，中国在世界舞台奠定和巩固了一个负责任大国的地位，中国模式、中国思路越来越得到世界各国的认可。在俄罗斯，‘一带一路’倡议和‘人类命运共同体’成为人们越来越热衷谈论的话题。”

秘鲁《公言报》总编孟可心向本报记者感叹，改革开放40年，中国自身发生巨大变化的同时，也乐意与世界各国共享红利。“2018年，中国举办了一系列主场外交活动，向世界彰显了开放、包容、共享的大国风范。尤其是首届中国国际进口博览会，取得了非常好的效果，秘鲁外贸与旅游部长也率团前往参加。中国在解决贫困等问题上积累的成功经验，同样给秘鲁等面临相同挑战的其他国家提供了一剂良方”。

路透社称，2018年，习近平多次承诺支持改革开放。而如今，中国向世界交出了一份优异的成绩单。在新年贺词中，习近平说，2018年，中国推出100多项重要改革举措。

菲律宾雅典耀大学中国问题专家皮特洛也认为，世界欢迎中国进一步扩大开放，因为中国的改革开放能为世界各国提供巨大机遇。

期待中国梦早日实现

2019年，于中国而言，必将是不平凡的一年。世界将看到一个更加自信、更有担当的中国。

新加坡《联合早报》认为，新年贺词宣示了中国将继续维护世界和平并促进共同发展，同时也强调在百年未有之大变局中，中国维护国家主权和安全的信心和决心不会变，中国维护世界和平、促进共同发展的诚意和善意不会变。

“习主席的新年贺词，字里行间尽显大国领袖的风范和全球视角，让我们对中国的发展充满信心，也给我们海外侨胞无穷力量。祖国日益强大，这是我们海外侨胞最大的心愿。”杨志唯说。

新的一年，世界期待拥抱更大的中国机遇，华侨华人跃跃欲试，期待更加深入地参与中国发展。

“我特别赞同习主席所说的，中国将积极推动共建‘一带一路’，继续推动构建人类命运共同体，为建设一个更加繁荣美好的世界而不懈努力。这对我们海外华侨华人是一个很好的鼓舞和激励。作为连接中国和世界各国的中间桥梁，我们将讲‘侨’语、打‘侨’牌、架‘侨’梁、献‘侨’策，为促进中国和世界的交流与发展更加积极地有所作为。”美国耶鲁大学电机工程系访问学者徐德清对本报记者说。

德国华人华侨联合会主席李阿平认为，每一个身在海外的华侨华人，都可以扮演民间外交使者的角色，对外讲好中国故事。“2019年对于每一个中国人而言都具有非凡的意义，我们祝福中国，祝福世界，期待中华民族伟大复兴的中国梦早日实现”。

(责编：袁勃)