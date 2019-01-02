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美国前总统卡特——

中美两国有广泛合作空间共创美好未来

2019年01月02日04:40  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社华盛顿1月1日电  （记者刘品然、刘晨）美国前总统吉米·卡特2018年12月31日在美国媒体撰文表示，美中两国应有坚定信念为两国和全人类共创美好未来。

　　卡特在《华盛顿邮报》发表文章指出，美中建交40年的历史证明，不同历史文化和政治制度的国家有能力为更美好的事业实现合作。

　　卡特说，两国建交促使亚太地区步入和平时期。同时，中国非凡的经济发展以及与美国的经贸合作使两国成为全球繁荣的助推器。

　　卡特还表示，美中两国可在朝鲜半岛核问题、打击恐怖主义和极端主义、应对气候变化，尤其是促进非洲发展等全球问题上展开合作。

　　卡特希望两国领导人拥有新的视野、勇气和智慧，应对新的挑战、抓住新的机遇，他相信美中两国可以为两国和全人类共创美好未来。

　　卡特于1977年至1981年出任美国第三十九任总统，在其任内中美两国正式建立外交关系。


　　《 人民日报 》（ 2019年01月02日 16 版）
(责编：袁勃)
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